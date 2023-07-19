حملة وجهات دبي تصدر دليلاً للشواطئ والأنشطة البحرية

المصدر: (دبي- البيان)

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أصدرت حملة «#وجهات_دبي» دليلها الإرشادي الأول لهذا الموسم، والذي يركز بصفة أساسية على أكثر المواقع والأنشطة المحببة إلى النفس في هذه الفترة من السنة، ألا وهي الشواطئ والمناطق التي يمكن الاستمتاع فيها بالأنشطة والرياضات البحرية والمائية التي تتميز بها دبي بما توفره من مرافق وخدمات وإمكانات تهدف جميعها إلى مساعدة مرتاديها وزوارها من داخل الدولة وخارجها على قضاء أوقات رائعة بصحبة الأهل والأصدقاء، وذلك مع انطلاق موسمها الصيفي للعام 2023.

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