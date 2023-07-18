حملة وجهات دبي تصدر دليلاً إرشادياً حول الشواطئ والأنشطة البحرية في الإمارة

المصدر: البيان

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مع انطلاق موسمها الصيفي للعام 2023، أصدرت حملة "#وجهات_دبي" دليلها الإرشادي الأول لهذا الموسم، والذي يركز بصفة أساسية على أكثر المواقع والأنشطة المحببة إلى النفس في هذه الفترة من السنة، ألا وهي الشواطئ والمناطق التي يمكن الاستمتاع فيها بالأنشطة والرياضات البحرية والمائية التي تتميز بها دبي بما توفره من مرافق وخدمات وإمكانات تهدف جميعها إلى مساعدة مرتاديها وزوارها من داخل الدولة وخارجها على قضاء أوقات رائعة بصحبة الأهل والأصدقاء.

وقالت شيماء السويدي، مديرة "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة المنظمة لحملة "وجهات دبي": "تواصل الحملة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك مطوري المحتوى المبدعين، التركيز على أبرز المناطق التي تمنح دبي تميزها وتسهم في تحقيق الهدف الذي حددته القيادة الرشيدة بجعل دبي أفضل مدن العالم للعيش والزيارة. وتتنوع الموضوعات التي تركز عليها الحملة ضمن مواسمها المختلفة وبما يلائم المناسبات التي تواكبها الحملة في تلك المواسم، بهدف إلقاء الضوء على العديد من نقاط الجذب المنتشرة في مختلف مناطق دبي الحيوية، لتوسيع دائرة التعريف بها وتمكين الزوار من الاطلاع على ما يمكنهم الاستمتاع به فيها من أنشطة وفعاليات على مدار العام".

الدليل الإرشادي الأول للموسم الصيفي لوجهات دبي، بتصميمه المميز المتناغم مع محتواه والمستوحى من ارتباط فصول الصيف بالبحر والرمال والسماء، يبدأ بالقسم الخاص بشواطئ دبي المفتوحة والتي يمكن الاستمتاع فيها بممارسة السباحة وغيرها من الرياضات المائية التي يقبل عليها الصغار والكبار، وتضم: شاطئ أم سقيم 1و2، وبالم ويست بيتش، وشاطئ جزر دبي، وشاطئ جيه بي آر، والصفوح، وكايت بيتش، وجميرا 1 و2 و3، وشاطئيّ كورنيش الممزر وخور الممزر.

كما يشمل الدليل قسماً خاصاً بالأنشطة البحرية، بما في ذلك الغوص وقوارب النزهة والزلاجات المائية والقوارب السريعة، والباراسيلينغ، وأحواض الأحياء المائية التي يمكن ممارسة الغوص فيها للاستمتاع بالكائنات البحرية عن قرب، ويقدم الدليل روابط رقمية تقدم معلومات للأماكن التي يمكن الاستمتاع فيها بتلك الرياضيات والأنشطة المائية.



كذلك تضمّن الدليل معلومات حول الوجهات الأكثر تفضيلاً بين الكبار والصغار على حد سواء، وهي الحدائق المائية بما تبعثه في النفوس من بهجة وسعادة من خلال الأنشطة والألعاب المختلفة التي تضمها. ويشمل الدليل التفاعلي من #وجهات_دبي" معلومات حول الحدائق المائية ليجولاند، وأكوافنتشر، ووايلد وادي، وأوكوا باركس ليجر، وسبلاش آند بارتي، إضافة إلى أكوا فَن،.

ومن المُقرر أن يتضمن الموسم الصيفي لحملة وجهات دبي، إصدار العديد من الأدلة الإرشادية التفاعلية وحتى ختام موسمها الحالي بنهاية شهر أغسطس المقبل تزامناً مع نهاية العطلات الصيفية. ويمكن الحصول على الدليل

ويمكن الحصول على الدليل الإرشادي الأول للموسم الصيفي 2023 المقدم من "براند دبي" من خلال الرابط: https://branddubai.ae/Dubai_Summer_Gems.pdf

كما يمكن الحصول على الأدلة الإرشادية التفاعلية لحملة "#وجهات_دبي" والصادرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط: https://www.dubaidestinations.ae

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