المصدر: دبي - مشعل العباس

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أكدت شركة أمازون التزامها بزيادة الشركات المحلية، الصغيرة ومتوسطة الحجم على Amazon.ae من 50 ألفاً إلى 100 ألف بحلول عام 2026. وكشفت الشركة عن أن عدد موظفيها في دولة الإمارات ارتفع إلى أكثر من 3000 موظف، مشيرة إلى أنها ستوفر مجموعة واسعة من فرص العمل مع نمو أنشطتها وعملياتها.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن «أمازون تدير حالياً ثلاثة مراكز لوجستية وثلاثة مراكز فرز وثماني محطات توصيل في جميع أنحاء الإمارات».

وأضاف: «إن الشركة تتعامل مع الآلاف من الشركات المحلية، الصغيرة والمتوسطة على Amazon.ae، وقد التزمنا بزيادة الشركات المحلية، الصغيرة ومتوسطة الحجم على Amazon.ae من 50 ألفاً إلى 100 ألف بحلول عام 2026 وذلك دعماً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وأجندة دبي الاقتصادية D33».

وأكد مشحور أن قطاع التجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد نمواً كبيراً وجيداً، حيث من المتوقع أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 9.2 مليارات دولار (34 مليار درهم) بحلول عام 2026.

«أمازون» تواصل توسيع شبكتها اللوجستية في الإمارات

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