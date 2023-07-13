«أمازون» تواصل توسيع شبكتها اللوجستية في الإمارات

المصدر: دبي- مشعل العباس

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أكدت شركة أمازون التزامها بمواصلة توسيع شبكتها اللوجستية في الإمارات وتعزيز جهودها لزيادة الشركات المحلية، الصغيرة ومتوسطة الحجم على Amazon.ae من 50 ألفاً إلى 100 ألف بحلول عام 2026.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«البيان» لرونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث كشف عن أن الشركة يوجد لديها حالياً أكثر من 3 آلاف موظف في الإمارات.

وأوضح أن الشركة تدير حالياً ثلاثة مراكز لوجستية وثلاثة مراكز فرز وثماني محطات توصيل في جميع أنحاء الإمارات، وأكد أن قطاع التجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد نمواً كبيراً وجيداً.

التزام

وقال رونالدو مشحور إن الشركة تتعامل مع الآلاف من الشركات المحلية، الصغيرة والمتوسطة على Amazon.ae، وتأتي معظم المنتجات والخدمات التي يتم عرضها على الموقع من هذه الشركات، وقد التزمنا بزيادة الشركات المحلية، الصغيرة ومتوسطة الحجم على Amazon.ae من 50 ألفاً إلى 100 ألف بحلول عام 2026 وذلك دعماً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

مواصلة الدعم

وأضاف مشحور «ضمن هذه المبادرة، سنواصل دعم الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو والازدهار وتوسيع نطاق أعمالها من خلال تزويدها بإمكانية الوصول إلى العملاء على Amazon.ae، إلى جانب إتاحة الفرصة لها للاستفادة من حلولنا التقنية واللوجستية المتقدمة مثل خدمة الشحن من قبل أمازون Fulfillment by Amazon (FBA). كما أننا نوفر لأصحاب الشركات في الإمارات إمكانية الوصول إلى ملايين العملاء في أكثر من 180 دولة، وأدوات إدراج سهلة، وحلول وعمليات دفع مرنة، ومزايا ترويجية، وتقارير، وتحليل البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى حماية بطاقات الائتمان من الاحتيال، وحلول لوجستية مع خدمة الشحن من قبل أمازون.

وذكر مشحور: تأكيداً على التزامنا المستمر، استضفنا مؤخراً في دبي ورشة عمل الشركات الإماراتية لتمكين ودعم قطاع الشركات في دولة الإمارات وتمكينها من توسيع عملياتها عبر الإنترنت، وتحقيق النجاح خلال ممارسة أعمالها في الاقتصاد الرقمي. وقدمت ورشة العمل التفاعلية للمشاركين معلومات وإرشادات قيّمة حول أفضل الطرق للاستفادة من الإمكانات المتطورة لأمازون وأدواتها وخدماتها وبرامجها الحديثة، والتي تتيح للشركات الوصول إلى الملايين من عملاء أمازون وتسريع نموها وازدهارها.

3000 موظف

وأوضح أنه يوجد حالياً لدى أمازون أكثر من 3 آلاف موظف في الإمارات، يشغلون مناصب في المكاتب الإدارية وفي أقسام خدمة العملاء والعمليات، ونوفر مجموعة واسعة من فرص العمل تشمل أشخاصاً من مختلف الثقافات والمهارات ومستويات التعليم، كما نوفر أكثر من 40 نوعاً من الأدوار الوظيفية، بدءاً من الموظفين في المراكز اللوجستية والسائقين في أقسام خدمة التوصيل، وانتهاءً بالعديد من المناصب في أقسام التسويق والتمويل وسلسلة التوريد، وخبراء البيانات والتحليل، ونلتزم ببناء ثقافة عمل شمولية ترحب بالجميع.

تجارة إلكترونية

وأوضح مشحور: يشهد قطاع التجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية في الإمارات نمواً كبيراً وجيداً، حيث من المتوقع أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 9.2 مليارات دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ4.8 مليارات دولار في عام 2021، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن غرفة تجارة دبي.

وتابع: يُعزى هذا النمو إلى زيادة عدد العملاء الذين يتجهون نحو التسوق عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى الطلب المتزايد على تجارب التسوق التي تتميز بالسهولة والسلاسة.

وأضاف مشحور: انطلاقاً من اهتمامنا وحرصنا على تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، نواصل التزامنا بتلبية احتياجاتهم من خلال توفير الملايين من المنتجات بأسعار مميزة وحلول دفع مرنة ومواصلة الابتكار وتزويدهم بمجموعة واسعة من خيارات التوصيل، بالإضافة إلى ذلك لدينا مميزات برنامج أمازون برايم مثل التوصيل المجاني والسريع غير المحدود وبرايم فيديو وألعاب الفيديو من برايم.

الأكثر طلباً

وحول فئات المنتجات الأكثر طلباً في دبي من خلال أمازون، قال مشحور تشمل فئات المنتجات الأكثر طلباً في دبي من خلال موقع Amazon.ae الإلكترونيات ومستلزمات المنزل والتجميل والعناية الشخصية والمواد الغذائية والطعام ومستلزمات الأطفال، وذلك وفق ما شهدناه خلال يوم برايم في العام الماضي.

مراكز لوجستية

من جانب أخر، أفاد مشحور: افتتحنا هذا العام مركزاً لوجستياً جديداً في دولة الإمارات، وهو ما أدى إلى زيادة سعة التخزين لدينا بنسبة 70%، ويتيح لنا هذا التوسع تزويد العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات.

وأضاف «تدير أمازون حالياً ثلاثة مراكز لوجستية وثلاثة مراكز فرز وثماني محطات توصيل في جميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى ذلك، نعمل مع شبكة من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم كشركاء في خدمة التوصيل في كافة أرجاء الدولة».

وأكد أن أمازون تواصل بناء وتوسيع شبكة لوجستية قوية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتحافظ على التزمها بتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتوصيل الطلبات في نفس اليوم وخلال يوم واحد، وذلك على مدار العام وخاصة في فترة فعاليات التخفيضات السنوية مثل يوم برايم، كل ذلك بفضل مجموعة من التقنيات المبتكرة وخدمات النقل المحسّنة وكفاءة موظفينا والتعاون الوثيق مع الشركاء.

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