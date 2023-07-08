سوق دبي يواصل صعوده القوي

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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سجل سوق دبي المالي أداءً قوياً خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث قفز مؤشره 2.1 % مرتفعاً 84 نقطة ليصل إلى 3962 نقطة، مقارنة بـ 3878.5 نقطة في ختام تداولات جلسات الاثنين الماضي.

وارتكزت حركة السوق على نشاط بعض الأسهم التي حركت المؤشر في معظم الجلسات، وذلك في قطاعات أساسية بمقدمتها البنوك والصناعة والعقارات والقطاع المالي والمرافق، حيث حققت تلك الأسهم ارتفاعات ملحوظة وصل سقفها إلى 15 % في بعض الجلسات ومنها: الإمارات للمرطبات، والفردوس القابضة، واكتتاب، ومجموعة تعليم القابضة، والاتحاد العقارية، وإعمار العقارية.

كذلك حافظ سوق أبوظبي على نمو طفيف بلغ إجماليه 0.44% ليسجل 9604 نقاط، مقارنة بمستوى 9561.9 نقطة بداية الأسبوع رغم اختتامه جلسات أمس بانخفاض طفيف للغاية لم يؤثر سلباً على إجمالي النتائج المحققة خلال الأسبوع المنقضي.

وضمت حركة النشاط في سوق أبوظبي التي شهدتها الأسهم معظم الجلسات كلاً من: أسهم الشارقة للأسمنت، وأيبكس، وأسمنت الفجيرة، وأبوظبي للطاقة، ومنازل العقارية.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بقيمة 8.8 مليارات درهم محققة نشاطاً قياسياً، ولا سيما على سوق دبي الذي ارتفعت حصته من السيولة إلى 37.5%، فيما تركزت حوالي 62.5% من السيولة في سوق أبوظبي.

وتجاوز سوق دبي حاجز المليار درهم لأول مرة في حجم السيولة في ختام جلسات الثلاثاء لتسهم في رفع إجمالي السيولة التي استقطبها السوق خلال الأسبوع إلى 3.3 مليارات درهم، مقابل ذلك استقطب سوق أبوظبي 5.5 مليارات درهم وبلغ المتوسط اليومي لسيولة التداولات بالسوق حوالي 1.1 مليار درهم.

ووفق بيانات الأسواق، شهدت التداولات على مدار جلسات الأسبوع اكتساء مؤشرات باللون الأخضر في أغلب الأيام مرتكزة على تنامي حركة العديد من أسهم القطاعات الأساسية التي عززت استقطاب الصفقات ومعاملات الشراء.

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