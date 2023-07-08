أسهم «إعمار» تقود مكاسب سوق دبي في آخر تداولات الأسبوع

المصدر: دبي ـ البيان

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قادت أسهم «إعمار» ارتفاعات سوق دبي المالي، أمس ، وزاد مؤشر سوق دبي المالي 0.08 % مستقراً عند مستوى 3964 نقطة، حيث ارتفع «إعمار العقارية» 1.4 % إلى مستوى 6.89 دراهم، فيما زاد سهم «إعمار للتطوير» 1 % إلى مستوى 6.6 دراهم. واستقر مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 9604 نقاط، وقفز سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بالحد الأعلى 15 %، فيما ارتفع سهم «طيران أبوظبي» 8 %. وبلغت سيولة الأسواق أكثر من 1.4 مليار درهم، 431 مليون درهم في دبي و980 مليون درهم في أبوظبي.

دبي

وفي سوق دبي ارتفع سهم «الإمارات للمرطبات» 4.8 % و«اكتتاب القابضة» 3.8 % و«مصرف عجمان» 1.7 %، و«إعمار العقارية» 1.4 % و«إعمار للتطوير» 1 %. كما ارتفع سهم «العربية للطيران» 0.78 % وسهم شركة «ديوا» 0.37 %. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق دبي المالي فكانت من نصيب «الفردوس» الذي تراجع 9.9 %، ثم «سوق دبي المالي» 1.8 %، و«تيكوم» 1.5 % و«الإمارات دبي الوطني» 0.92 % إلى مستوى 15.95 درهماً، وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي بـ0.5 % عند سعر 5.50 دراهم، كما تراجع سهم «جي إف إتش» 0.90 %.

سوق أبوظبي

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فكان الارتفاع الأبرز لـ«أبوظبي الوطنية للفنادق» 15 % و«حياة للتأمين» 13 % و«طيران أبوظبي» 8.2 % و«أبوظبي الإسلامي» 1.1 % و«الجرافات البحرية» 0.20 %.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق أبوظبي، فتراجع سهم «منازل» 5.5 % و«ملتيبلاي» 2 % و«بنك أبوظبي التجاري» 1.1 % و«أدنوك للغاز» 0.62 %.

كما انخفض سهم بنك «أبوظبي الأول» 0.30 %، وسهم شركة «الدار العقارية» 0.58 %، وأمريكانا 0.50 % و«أدنوك للتوزيع» 0.25 %، ورأس الخيمة العقارية 0.11 %.

بروج

هذا وقد تراجع سهم «بروج» 0.74 %، بعدما نفت الشركة قيامها بإجراء أي مفاوضات لدمج أعمالها مع شركة بورياليس أيه جي. وقالت الشركة في بيان، إنه ليس لديها أي علم حول خطط أي من المساهمين الرئيسيين لتغيير هيكل ملكية الشركة حسب ما ورد في الخبر المتداول في وسائل الإعلام.

جاء ذلك توضيحاً للخبر المتداول، حول إجراء شركة بترول أبوظبي الوطنية ـ أدنوك مباحثات مع شركة (OMV) النمساوية لدمج أعمال شركتَي بروج وبورياليس لإنشاء كيان للموادّ الكيميائية والبلاستيك بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.

وأكدت الشركة التزامها بأعلى درجات الشفافية في الإفصاح عن المعلومات الخاصة بها، وبأنها ستقوم بالإفصاح للسوق عن أية مشاريع أو استثمارات جديدة تتخذها، وذلك وفق أنظمة الإفصاح والشفافية النافذة في السوق.

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