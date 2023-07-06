23 ألف شركة عالمية في «دبي للسلع»

المصدر: دبي - البيان

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شهد مركز دبي للسلع المتعددة انضمام 1456 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً أداء نصف سنوي يتطابق تقريباً مع الفترة ذاتها التي شهدت نتائج قياسية خلال العام الماضي، حينما انضم إلى مجتمع أعماله 1469 شركة جديدة.

ويأتي هذا الأداء القوي مدعوماً بما يقدمه المركز من محفظة فريدة من الخدمات والحلول، وذلك تماشياً مع التزامه بمواصلة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال. واليوم يضم المركز أكثر من 23 ألف شركة من جميع أنحاء العالم.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نحن سعداء بمسيرة المركز الواعدة والتي أظهرت قدراتنا على تسجيل نتائج قياسية وتحقيق منجزات باعثة على الفخر عبر مختلف القطاعات التي ننشط فيها. واليوم، يضم المركز أكثر من 23 ألف شركة مُسجلة، كما يساهم بأكثر من 11 % من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى دبي. وفي ضوء ما حققناه من أداء نصف سنوي استثنائي بجانب عزمنا على تنفيذ العديد من الخطط المستقبلية الواعدة، إننا نتطلع بكل ثقة إلى مواصلة هذه الوتيرة لإحراز المزيد من النجاحات خلال الستة أشهر القادمة وفتح آفاق جديدة من فرص النمو أمام الشركات لممارسة الأعمال وترسيخ أواصر الترابط مع العالم».

وانطلاقاً من أدائه القياسي خلال العام الماضي، فقد شهد المركز نمواً قوياً في الأسواق المستهدفة الرئيسية، بما فيها إسرائيل والصين والهند.

وساهم مركز دبي للسلع المتعددة في تنظيم وتعزيز وتسهيل حركة التجارة عبر مجموعة بارزة من السلع، بما فيها الذهب والماس والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، علاوةً على المنتجات الزراعية مثل الشاي والقهوة، مما يدعم مسيرة نمو سوق السلع الدولية ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتجارة السلع.

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