«دبي للسلع» يستقطب 1456 شركة جديدة بالنصف الأول

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطب مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، 1456 شركة جديدة خلال النصف الأول 2023، مسجلاً أداء نصف سنوي يتطابق تقريباً مع الفترة ذاتها التي شهدت نتائج قياسية خلال عام 2022، حينما انضم إلى مجتمع أعماله 1469 شركة جديدة.

ويأتي هذا الأداء القوي مدعوماً بما يقدمه المركز من محفظة فريدة من الخدمات والحلول، وذلك تماشياً مع التزامه بمواصلة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال. واليوم يضم المركز أكثر من 23,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نحن سعداء بمسيرة المركز الواعدة والتي أظهرت قدراتنا على تسجيل نتائج قياسية وتحقيق منجزات باعثة على الفخر عبر مختلف القطاعات التي ننشط فيها. واليوم، يضم المركز أكثر من 23,000 شركة مُسجلة، كما يساهم بأكثر من 11% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى دبي. وفي ضوء ما حققناه من أداء نصف سنوي استثنائي بجانب عزمنا على تنفيذ العديد من الخطط المستقبلية الواعدة، إننا نتطلع بكل ثقة إلى مواصلة هذه الوتيرة لإحراز المزيد من النجاحات خلال الستة أشهر القادمة وفتح آفاق جديدة من فرص النمو أمام الشركات لممارسة الأعمال وترسيخ أواصر الترابط مع العالم».

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «يُعد الأداء القوي الذي حققه مركز دبي للسلع المتعددة خلال النصف الأول 2023 شاهداً قوياً على جهودنا الحثيثة والمبذولة في دفع عجلة الابتكار وتأكيداً لحرصنا على تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة للشركات من جميع أنحاء العالم. وقد أرسى المركز بيئة موائمة تعزز ممارسة الأعمال، حيث تتوافر بها كافة المقومات والإمكانات اللازمة لجذب وتمكين عدد قياسي من الشركات المُسجلة من حول العالم لتأسيس أعمالها انطلاقاً من دبي والمضي قدماً نحو مزيد من النجاح. ونحن على قناعة تامة بأن التخلص من العقبات أمام تدفقات التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بجانب بناء شراكات إستراتيجية، جميعها عوامل تنعكس إيجابياً على مساعي مركز دبي للسلع المتعددة المبذولة في دعم مسيرة تطوّر دبي مركزاً مزدهراً للأعمال. وسوف نواصل التزامنا بدعم نمو ونجاح كافة الشركات المُسجلة لدينا».

ترسيخ مكانة المركز وجهةً مفضلةً للأعمال

رغم الظروف غير المواتية التي ألقت بظلالها على المنظومة الاقتصادية الدولية، نجح مركز دبي للسلع المتعددة في جذب شريحة واسعة من الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وروّاد الأعمال من جميع أنحاء العالم، بفضل ما يقدمه من معروض فريد وبيئة موائمة للأعمال.

وانطلاقاً من أدائه القياسي خلال العام 2022، خصوصاً بعدما جذب أكثر من 3,000 شركة جديدة، فقد شهد مركز دبي للسلع المتعددة نمواً قوياً في الأسواق المستهدفة الرئيسية، بما فيها إسرائيل والصين والهند.

تحفيز حركة التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي

واصل مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال مساهمته بنحو 11% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الإمارة، دوره في تعزيز مكانة دبي وجهةً رئيسيةً جاذبةً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبوابة عالمية للتجارة، حيث نظّم حملته الترويجية بعنوان «وُجد من أجل التجارة» في عدد من الأسواق الرئيسية المستهدفة، بما فيها إسبانيا وكوريا الجنوبية والصين والهند والمملكة المتحدة.

وتحت هدف رفع وعي الأطراف الفاعلة في السوق حول ما يقدمه من بنية تحتية عالمية ومعروض قوي من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية مختلف متطلبات واحتياجات الأعمال بجانب ما يوفره من محفظة خدمات متكاملة ودعم شامل للأعمال، فقد استضاف مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 187 ندوة إلكترونية وفعالية خلال النصف الأول 2023، بحضور أكثر من 17,929 مشاركاً.

وعقب النجاح المبهر لحملته الترويجية في مومباي وسورات وجيبور خلال شهر مايو الماضي، أبرم مركز دبي للسلع المتعددة شراكة مع الشركة المتخصصة في خدمات الأعمال «بي بي شاه آند اسوسيتس»، بهدف افتتاح مكتب تمثيلي جديد في مدينة مومباي. وسيقدم هذا المكتب الجديد حلولاً متكاملة وشاملة للأعمال والشركات الهندية التي تتطلع إلى توسيع نطاق حضورها عالمياً انطلاقاً من دبي، مما سيعمّق العلاقات الثنائية بين الهند والإمارات، تماشياً مع الأهداف المنضوية تحت مظلّة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند الموقعة خلال العام الماضي.

ودعماً للعلاقات التجارية المتنامية بين دولتي الإمارات والصين، استضاف مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 200 من قادة الأعمال الصينيين في يوم الأعمال الصيني بدبي لدعم نمو التبادل التجاري بين الصين والإمارات إلى 200 مليار دولار بحلول 2030. كما حضر أكثر من 600 من قادة الأعمال فعاليات الحملة الترويجية للمركز التي استضافتها المدن الصينية الثلاثة شنغهاي وغوانزو وتشونغتشينغ.

وخلال شهر يونيو، أبرم المركز اتفاقية مع اللجنة الإدارية التي تشرف على تنظيم وتشغيل المنطقة الاقتصادية التابعة لمطار بكين داشينغ الدولي، بهدف تعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي في مجال الأعمال والتجارة، كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع مركز لينغانغ في منطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي (LGSAC)، والتي بموجبها سيتعاون الطرفان ضمن مجموعة من المجالات الرئيسية مثل الابتكار والأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.

تحفيز تجارة السلع الدولية

ساهم مركز دبي للسلع المتعددة في تنظيم وتعزيز وتسهيل حركة التجارة عبر مجموعة بارزة من السلع، بما فيها الذهب والماس والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، علاوةً على المنتجات الزراعية مثل الشاي والقهوة، مما يدعم مسيرة نمو سوق السلع الدولية ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتجارة السلع.

وبهدف ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الألماس، فقد أطلق مركز دبي للسلع المتعددة ميثاق السلوك لمنتدى أفضل ممارسات المناقصات تحت إدارة بورصة دبي للماس، وهو يُعد أول مبادرة تقودها بورصة متخصصة على مستوى العالم بهدف تطبيق أفضل المعايير على مستوى القطاع.

كما دعم مركز دبي للسلع المتعددة، كونه شريكاً رسمياً للحدث، الدورة الثانية من معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا الذي أقيم في فبراير 2023. وانطلاقاً من قصّة نجاحه في تجارة الماس، سيستضيف المركز أول ندوة في العالم حول الماس المصنّع معمليَاً خلال شهر يوليو 2023، والتي ستجمع بين الخبراء والعاملين والمصنّعين في قطاع الماس المعملي، وغيرهم من ممثلي المؤسسات المالية، بهدف رصد الفرص والتحديات وبما يخدم الجهود والمساعي المبذولة في رسم ملامح مستقبل صناعة الماس المصنّع معمليَاً.

ونتيجةً لهذه الجهود المكثّفة، أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قراراً بإدراج بورصة دبي للماس ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات التي تمثّل تجّار الماس الخام وتنظّم تجارتهم وفقاً لقواعد وأنظمة الاتحاد العالمي لبورصات الماس ومجلس الماس العالمي. ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق التنظيم الذاتي للصناعة، بل وشهادة على أن بورصة دبي للماس تباشر أعمالها وفقاً للممارسات الدولية وتقدم مساهمات نوعية في ترسيخ أسس تجارة الماس وفقاً لمعايير المسؤولية والشفافية.

كما يقدم مركز دبي للسلع المتعددة دعماً قوياً لصناعة الأحجار الكريمة الملوّنة، التي تشكل رافداً أساسياً ضمن خطة نموّه على الأجل الطويل. وقد استضاف مركز دبي للسلع المتعددة مؤتمر الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة 2023، الذي عقد تحت شعار «مستقبل الأحجار الكريمة الملونة»، وسط حضور كوكبة من الخبراء الرئيسيين وأصحاب المصلحة في الصناعة لتعزيز التجارة العالمية للأحجار الكريمة الملونة.

وعلى جانب آخر، شهدت مختلف السلع الزراعية المدعومة من المركز نمواً قوياً خلال النصف الأول 2023، وقد وقع المركز مذكرة تفاهم مع «مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري» (Bharat Subcontinent Agri Foundation)، والتي سيتعاون الطرفان بموجبها على تعزيز نمو حركة التجارة العالمية للسلع الزراعية ضمن مشاريع تكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا الزراعية، ومشاركة فرص الأعمال، ونقل المعرفة من خلال المعارض والفعاليات.

وقد استضاف مركز دبي للسلع المتعددة منتدى دبي العالمي للشاي 2023، الذي أقيم تحت شعار «استكشاف مستقبل الشاي: من توجهات المستهلكين نحو آفاق التوسع إلى أسواق جديدة»، بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمتخصصين في الصناعة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم التجار والمنتجين والموردين والمشترين والحكومات. وتشجيعاً للحوار الهادف والبنّاء حول أبرز التحديات وفرص النمو في صناعة الشاي، يؤدي هذا المنتدى دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل الصناعة وتسريع وتيرة نموها.

وقد حققت منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي سجل مركزي رقمي بالكامل تتمثّل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية السلع المخزّنة في منشآت تتخذ من الإمارات مقراً لها، نمواً قوياً عبر عدد من المجالات الرئيسية. وتعاملت المنصّة مع ما يقرب من 250 كيلوغرام من سبائك الذهب و6.3 مليون قيراط من الماس الخام خلال النصف الأول 2023. زمن خلال تنفيذ أكثر من 78,800 معاملة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، قد بلغ إجمالي قيمة معاملات التمويل الإسلامي عبر المنصّة 1.02 تريليون درهم، مما يمثّل زيادةً بنسبة 37% مقارنةً بالنصف الأول 2022. وقد شهدت المنصّة خلال النصف الأول من العام الجاري إطلاق “Warrant Souq«، وهو سوق يُعنى بتعزيز ممارسات تداول السلع.

ريادة الابتكار وتقنيات التشفير

واصل مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة دوره المحوري في تقديم معروض شامل من الحلول والخدمات عبر إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية على مدار الستة أشهر الماضية، بما في ذلك شراكته مع منصّة»بايبت«، والتي بموجبها ستقدم دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم للشركات الجديدة المتخصصة في مجال الأصول المشفرة والراغبة بتأسيس مقراتها في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. وبالمثل، وقع المركز اتفاقية مع»إنيا لابس«كشريك تقني لمنظومة مركز كريبتو، حيث سيتم الاعتماد على منصّة بوبا نيتوورك لتقديم الدعم الفني إلى أعضاء المركز المهتمين بتوسعة أعمالهم.

ويحتضن مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي تم إطلاقه بهدف دعم صناعة ألعاب الفيديو التي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، اليوم مجموعة من أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يتجاوز عددها الـ 70 شركة مُسجلة. ويقدم مركز الألعاب منظومة شاملة ومتكاملة تلبي كافة متطلبات الشركات المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية التي تتطلع إلى توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء العالم، متيحاً بذلك مقراً لهذه الشركات المتخصصة بغض النظر عن نوعها أو حجمها.

طرح مركز دبي للسلع المتعددة كذلك نسخة خاصة عن الألعاب والرياضات الإلكترونية من تقرير»مستقبل التجارة«الذي صدر تحت عنوان»قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحو تحقيق النمو«، حيث يغطي آراء ورؤى روّاد الصناعة الرئيسيين للتعرف على المحركات الرئيسية للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، متوقعاً نمو إيرادات الألعاب الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار الضعف إلى نحو 6 مليارات دولار بحلول 2027.

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 290 شركة ناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية، بما فيها»ديليفرو«و»إنستاشوب«و»كفو«و»كلاس باس«و»جست لايف«، وقد أطلق منظومةً جديدةً للتجارة الإلكترونية بهدف تحفيز وتسريع مسيرة نمو القطاع في جميع أنحاء المنطقة. وقد جاء إطلاق هذه المنظومة الجديدة بالشراكة مع»ذا بوكس«، أكبر مزوّد لخدمات وحلول التخزين الذاتي في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث ستوفر للشركات الاستفادة من برنامج تسريع الأعمال وغير ذلك من باقات الأعمال المخصصة.

الارتقاء بالمشهد الحضري في دبي إلى آفاق جديدة

أحرز مركز دبي للسلع المتعددة تقدماً كبيراً في أعمال تطوير منطقة»أبتاون دبي«، حيث شارفت أعمال برج»أبتاون تاور«المؤلف من 81 طابقاً على الانتهاء. وفي مارس 2023، أطلق المركز وحدات سكنية فاخرة تحمل العلامة التجارية»سو / أبتاون دبي ريزيدنسيز«من إنيسمور، وهي تضم 227 وحدة سكنية مميزة في الطوابق الـ 28 العليا من البرج. كما قام المركز مؤخراً بتعيين»ميس«، الشركة الاستشارية العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المشاريع العقارية، لإدارة عمليات برج أبتاون تاور لضمان تقديم أفضل الخدمات والحلول.

فضلاً عن ذلك، أبرم المركز شراكةً استراتيجيةً مع مجموعة»بريور سميث بريور«(بي إس بي جي)، حيث ستتولّى أعمال التصميم والعمارة التنفيذية والتصميم الداخلي والهندسة الإنشائية للمرحلة الثانية من مشروع»أبتاون تاور«، وهي مكوّنة من برجين تجاريين متوسطيّ الارتفاع يتألفان من 28 و21 طابقاً، يضمّان في المجمل منافذ تجارية تمتد على مساحة 67,500 متر مربع، ومنافذ تجزئة ومطاعم تمتد على مساحة 5,000 متر مربع.

وبصفته المطور الرئيسي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا، واصل مركز دبي للسلع المتعددة مساعيه المبذولة في تطوير المجتمع، وتضمن ذلك إبرام شراكة مع»إلينغتون العقارية«بهدف تطوير مشروع»أبر هاوس«السكني الجديد في أبراج بحيرات جميرا والذي تُقدر قيمته بـ 1.2 مليار درهم؛ هذا بجانب شراكته مع»دانوب العقارية«ممثّلة في إطلاق مشروع»فيوز«، الذي يُعيد بدوره تعريف الحياة الفاخرة ويتألف من برجين شاهقين ويضم شقق وفلل سكاي مع خيارات الديكورات الداخلية والمناطق العامة والمرافق الداخلية المفروشة من أستون مارتن، حيث تُقدر قيمة هذا المشروع بـ 1.4 مليار درهم؛ علاوةً على مشروع»شوبا العقارية«بعنوان»فيردي باي شوبا"، وهو أول مشروع للشركة في منطقة أبراج بحيرات الجميرا حيث من المتوقع أن يصل حجم عائدات مبيعات المشروع بمجرد اكتماله إلى 1.6 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز