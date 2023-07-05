«إندافا» العالمية تنطلق إقليمياً من دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتحت شركة «إندافا» للخدمات التكنولوجية، مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي.

وتعتبر «إندافا» العالمية دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً رئيسياً لخطة نموها الاستراتيجية كمركز إقليمي، بحسب موقع زاوية. واختارت الشركة التي تقدم حلولاً للتسريع الرقمي دبي موقعاً لمقرها الرئيسي في المنطقة، الذي سيكون بمثابة نقطة محورية لفرق الإنتاج والتسليم للمشاريع والقائمين عليها.

وقال جون كوتريل الرئيس التنفيذي للشركة: «نتخذ نهج الاقتراب من العميل، وهو ما رسخناه بقوة في الأسواق الأخرى».

ومن جهتها حصلت شركة «ألاينس بيرنستين» (اي بي)، الاستثمارية العالمية والتي تدير أصولاً بقيمة تبلغ نحو 700 مليار دولار، على رخصة من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي. وتتيح الرخصة لـ«اي بي» العمل انطلاقاً من مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي.

«ألاينس بيرنستين» تتوسع إقليمياً عبر مقر بمركز دبي المالي

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