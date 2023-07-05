«ألاينس بيرنستين» تتوسع إقليمياً عبر مقر بمركز دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «ألاينس بيرنستين» (اي بي)، الشركة الاستثمارية الرائدة عالمياً والتي تدير أصولاً بقيمة تبلغ نحو 700 مليار دولار، عن حصولها على رخصة من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي. وتتيح الرخصة لـ «اي بي» العمل انطلاقاً من مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وعينت الشركة جان بول حبيقة، العضو المنتدب لدى الشركة لقطاع الخدمات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط، كمسؤول تنفيذي أول. وتأتي هذه الخطوة الطموحة استكمالاً لاستراتيجية «اي بي» الرامية إلى توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط. وسيعمل حبيقة، الذي انضم إلى الشركة في أغسطس 2022، عن كثب مع إدوارد فان نيس، رئيس المبيعات الوسيطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي بدوره انتقل أخيراً إلى دبي.

وانطلاقاً من مكتبها الجديد، سيتسنى لشركة «اي بي» توفير خدماتها للمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العملاء من المؤسسات وشركاء التوزيع والشركات العائلية، مانحة إياهم وصولاً إلى خدمات إدارة الأصول. وسيتعاون فريق الشركة المكون من متخصصين مهنيين بشكل وثيق مع العملاء لتزويدهم بحلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

نمو

وقال ويليم فان جيزين، رئيس قسم الخدمات المؤسسية لدى «اي بي» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يجسد الحصول على رخصة مزاولة الأعمال انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة ومرحلة جديدة نحو تحقيق مزيد من النمو والتوسع، إلى جانب تزويد العملاء في المنطقة بخدمات واستشارات استثمارية ترتقي بأعمالهم.

وعلى مدى السنوات الماضية، مثلت منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهمة بالنسبة لنا في «اي بي»، ولا شك أن افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، سيعزز من مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، وبالتالي تمكينهم من اغتنام أبرز الفرص الواعدة التي تزخر بها أسواق المنطقة».

وقال المسؤول التنفيذي الأول والعضو المنتدب لدى «اي بي» لقطاع الخدمات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط، جان بول حبيقة: «يسرنا في «اي بي» البدء بتقديم خبراتنا الواسعة وحلولنا الاستثمارية لعملائنا من المستثمرين الأكثر تميزاً في المنطقة. وفي ظل حرصنا على توسيع نطاق حضورنا العالمي، نؤكد أيضاً على التزامنا الراسخ تجاه عملائنا من خلال منحهم قيمة استثنائية تتخطى توقعاتهم».

وأضاف حبيقة: «نحن على ثقة أن افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، سيتيح لنا لعب دور رئيسي في تعزيز المشهد الاستثماري في المنطقة.

ومما لا شك فيه، أن تبني الشركة نهجاً قائماً على الابتكار والخبرات مع التركيز على الارتقاء بخدمة العملاء، سيساعدنا على مواصلة حصد المزيد من التميز والتقدم في أسواق المنطقة شديدة التنافسية، وسيمكننا من بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا المرموقين وشركائنا ومجتمع الأعمال».

استقطاب

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بالشركة العالمية العملاقة والرائدة في مجالها «اي بي» في مركز دبي المالي العالمي، حيث نواصل بخطى متسارعة استقطاب المؤسسات والشركات العالمية تماشياً مع مستهدفات استراتيجية المركز 2030.

إن قرار «اي بي» بافتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي يأتي انطلاقاً من موقعه الاستراتيجي الاستثنائي، والذي يتيح للشركة إمكانية الوصول إلى 8 تريليونات دولار من الثروات الخاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

كما ستتمكن «أي بي» من الاستفادة من فرص النمو الهائلة الكامنة ضمن المنظومة البيئية التي يوفرها المركز، والذي يضم أكثر من 300 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، مع مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 36 ألف موظف وخبير مع قدرة الوصول والاستفادة من الفرص المواتية بأسواق المنطقة مستعيناً بمنظومته القانونية المتكاملة».

ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في قيادة وتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي عبر تبني نهج الابتكار والاستدامة والشمولية من خلال توفير بيئة أعمال تدعم تعزيز مستويات النمو والازدهار. وبفضل تمتعه بموقع استراتيجي متميز وسياسات داعمة وملائمة للأعمال، يمثل المركز منصة مثالية لـ«أي بي» لتوسيع نطاق أعمالها وتلبية احتياجات عملائها بالمنطقة.

وتصنف النسخة 33 من «مؤشر المراكز المالية العالمية» دبي واحدة من بين 10 مراكز مالية حول العالم باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً، نظراً لما توفره من خدمات على درجة عالية من التخصص والتطور.

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