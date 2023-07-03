غرفة دبي العالمية تستقطب «سينكو للذهب والألماس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها في استقطاب شركة «سينكو للذهب والألماس» الهندية إلى دبي، وتحظى الشركة بمكانة مرموقة في الهند، رسختها على مدى خمسة عقود مع امتلاكها 139 صالة عرض، وتحقيقها مبيعات سنوية تقارب 450 مليون دولار، ويعتبر الفرع الجديد للشركة في دبي أول صالة عرض لها خارج الهند.



وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشكل قصة «سينكو» نموذجاً ملهماً للشركات، التي نتطلع لاستقطابها إلى دبي، حيث نعتز بدورنا في مساعدة هذه الشركات على التوسع في دبي، وتعتبر شركة «سينكو» إحدى أعرق علامات المجوهرات في شبه القارة الهندية، وقد قمنا بمساعدتها على الاستفادة من الفرص،التي يتيحها قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات المزدهر في دبي، ومنذ تأسيس مكتبنا الخارجي في مومباي في 2018 واصلنا التزامنا الدائم بمساعدة أعضائنا على تعزيز علاقاتهم التجارية مع الهند، وتعزيز وعي الشركات الهندية حول مزايا تأسيس الأعمال في دبي».



وقال سوفنكار سين، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «سينكو للذهب والألماس»: «إذا ما نظرنا إلى خططنا التوسعية العالمية فلن تكون أي مدينة أخرى سوى دبي، فهي مدينة الذهب كما عرفت. نحن متفائلون ببدء نشاطاتنا وعملياتنا، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ونعبر عن عميق شكرنا لغرفة دبي العالمية على مساعدتنا في تأسيس أعمالنا في دبي، ونمتلك نظرة إيجابية حول مستقبل أعمالنا في دبي وتعاوننا مع الغرفة».



ولطالما كانت تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات من أكبر مجالات الاستيراد والتصدير بين الجانبين، حيث تمثل نحو نصف التجارة السنوية المتبادلة بين الهند ودبي، وتعد دبي سوقاً جذابة للغاية لشركات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية، حيث تتمتع العديد من العلامات التجارية الهندية بحضور راسخ في الإمارة.



وباعتبارها واحدة من أكبر تجار المجوهرات بالتجزئة في الهند، حققت «سينكو» نمواً سريعاً بعد ترسيخ حضورها عبر الإنترنت منذ انتشار الجائحة، وتعتمد الشركة نهجاً متعدد القنوات للشراء، يتضمن المواقع الإلكترونية، والهاتف المحمول، والفيديو، وروبوتات الدردشة، وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلاً عن شبكتها الكبيرة من صالات العرض.



وإدراكاً منها للفرص، التي يوفرها المغتربون من الجالية الهندية وسوق سياحة الأثرياء في دبي، بدأت «سينكو» المحادثات مع فريق عمل الغرفة، خلال معرض شرق الهند الدولي للمجوهرات في أبريل 2022، وبعد فترة وجيزة طلبت «سينكو» مساعدة الغرفة في التعرف عن كثب على السوق في الإمارة، ومعرفة الأطر التنظيمية والجوانب المصرفية لخدمة خطتها التوسعية في الإمارة، وتقوم الشركة الآن بوضع اللمسات الأخيرة على تسهيلاتها المصرفية في الدولة، وتخطط لافتتاح أول صالة عرض لها في دبي في أغسطس المقبل.



ويمثل توسع الشركة خارج الهند بافتتاح صالة عرض لها في سوق جديدة نقطة تحول استثنائية لأعمالها، وحصلت الشركة على لقب ثاني أكثر علامة تجارية موثوقة للمجوهرات في الهند على مدى السنوات الثلاث الماضية في تقرير شركة «تي آر إيه» للثقة في العلامات التجارية.

ويلعب مكتب غرفة دبي العالمية في مومباي دوراً مهماً في تسهيل التجارة بين الهند والإمارات، مستفيداً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي المهم للإمارة لاستقطاب الشركات الهندية إلى دبي، ومساعدتها على توسيع أعمالها في الأسواق العالمية.



وبلغ عدد الشركات الهندية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 83,266 شركة هندية مع نهاية العام 2022، منها 11,000 شركة جديدة انضمت في العام 2022 وحده.

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