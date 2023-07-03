50 % قفزة مبيعات عقارات دبي التجارية بالنصف الأول

المصدر: (دبي - بشار باغ)

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حققت مبيعات العقارات التجارية في دبي قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 3 مليارات درهم، مقابل 2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، وبنسبة نمو 50 %، ما يؤكد تنامي الجاذبية الاستثمارية للإمارة بالنسبة لرواد الأعمال والمستثمرين العالميين، والشركات متعددة الجنسيات، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الطلب على المكاتب إلى هذه المستويات غير المسبوقة، وخاصة في مناطق الأعمال الرئيسة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 1332 صفقة بيع لمكاتب في دبي بقيمة 2.1 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1084 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، ليحقق بذلك سوق المكاتب نمواً بنسبة 40 % في قيمة المبيعات، و23 % في عدد صفقات البيع.

وتم بيع 1299 وحدة مكتبية جاهزة بقيمة 2.1 مليار درهم، بالإضافة إلى 33 وحدة مكتبية بيعت على الخريطة، بقيمة 25 مليون درهم.

50 % نمو مبيعات العقارات التجارية بدبي في النصف الأول

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