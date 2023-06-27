13.67 % مكاسب مؤشر «سوق دبي» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي العام بـ13.67 % أو ما يعادل 455.9 نقطة خلال النصف الأول من العام الجاري ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة نهاية العام الماضي وصولاً إلى 3791.99 نقطة في آخر جلسات يونيو الجاري.

وحقق سوق دبي المالي خلال النصف الأول من 2023 أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية التي تراوحت معدلات الارتفاع بها خلال الفترة ذاتها بين 0.2 % في البحرين و 9.2 % في السعودية، في حين تراجعت مؤشرات أسواق قطر وأبوظبي والكويت بنسب تتراوح بين 5.68 % (في قطر) و3.77 % في الكويت. وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» 14.2 % و«إعمار العقارية» 9.2 % و«ديوا» 15 % و«إعمار للتطوير» 34.2 % و«تيكوم» 10 % و«العربية للطيران» 13.5 % و«سالك» 33.5 % و«دبي للاستثمار» 8 % و«إمباور» 38 %، فيما حقق «الخليج للملاحة» مكاسب قوية تجاوزت 494 %.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية 220 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال النصف الأول من 2023 مدعومة بالإدراجات الجديدة وزيادة الطلب من المستثمرين الدوليين والمؤسسات. وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال النصف الأول، شملت «أدنوك للغاز» و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي و«أدنوك للإمداد والخدمات» في سوق أبوظبي، إضافة إلى إدراج أسهم «الأنصاري» للخدمات المالية في سوق دبي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليون درهم نهاية العام الماضي إلى 3.426 تريليون درهم في آخر جلسات يونيو الجاري، منها 2.774 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي و652.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 218 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، توزعت بواقع 171.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و46.4 مليار درهم في سوق دبي

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