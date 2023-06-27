مؤشر سوق دبي المالي يقفز 13.67 % في النصف الأول

المصدر: دبي- محمد عباس- وام

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صعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 13.67% أو ما يعادل 455.9 نقطة خلال النصف الأول ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 3791.99 نقطة في آخر جلسات يونيو الجاري.

وحقق سوق دبي المالي خلال النصف الأول أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية التي تراوحت معدلات الارتفاع بها خلال نفس الفترة بين 0.2 % في البحرين و 9.2 % في السعودية، في حين تراجعت مؤشرات أسواق قطر وأبوظبي والكويت بنسب تتراوح بين 5.68 % (في قطر) و3.77 % في الكويت.

وشهد سوق دبي المالي خلال نفس الفترة ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 19.9 % والعقار 16.9% والخدمات 13.3% والمالية 11.4%. وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» 14.2% و«إعمار العقارية» 9.2% و«ديوا» 15% و«إعمار للتطوير» 34.2% و«تيكوم» 10% و«العربية للطيران» 13.5% و«سالك» 33.5% و«دبي للاستثمار» 8% و«إمباور» 38%، فيما حقق «الخليج للملاحة» مكاسب قوية تجاوزت 494%. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات خلال النصف الأول مستقطباً سيولة بنحو 10.8 مليارات درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 3.9 مليارات درهم، و«ديوا» 3.6 مليارات درهم، و«دبي الإسلامي» 3.3 مليارات درهم و«مصرف عجمان» 3.26 مليارات درهم.

ارتفاع رأسمالي

وأضافت أسواق الأسهم المحلية ما يزيد على 220 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال النصف الأول من العام الجاري. وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال النصف الأول، شملت «أدنوك للغاز» و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي و«أدنوك للإمداد والخدمات» في سوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم «الأنصاري» للخدمات المالية في سوق دبي المالي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.2 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.42 تريليونات درهم في آخر جلسات يونيو الجاري، موزعة بواقع 2.77 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و652.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 218 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، توزعت بواقع 171.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و46.4 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 53 مليار سهم منها 27.6 مليار سهم في سوق أبوظبي و25.4 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 2.5 مليون صفقة في السوقين.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنهاية النصف الأول من العام الجاري عند مستوى 9380.24 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9550.4 نقطة، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 24.2% والعقار بنسبة 15.8% والخدمات 3.58%. وارتفع في سوق أبوظبي سهم «أمريكانا» بنسبة 42.2% و«أغذية» 24.6% و«أدنوك للحفر» 19.5% و«أبوظبي الإسلامي» 16.8% و«الدار» 14.9% و«موانئ أبوظبي» 12% و«أدنوك للغاز» 9.6% و«بروج» 4.3%، و«الياه سات» 2%. واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 52.1 مليار درهم، تلاه «الفا ظبي» بنحو 14.8 مليار درهم، ثم «ملتيبلاي» 10.8 مليارات درهم، و«أبوظبي الأول» 8.2 مليارات درهم و«الدار» 6.6 مليارات درهم.

شهر يونيو

وأضافت أسواق الأسهم نحو 120 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في يونيو الجاري، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على أسهم المالية والعقار والخدمات الاستهلاكية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.3 تريليونات درهم في نهاية مايو الماضي وصولاً إلى 3.42 تريليونات درهم في آخر جلسات يونيو الجاري، موزعة بواقع 2.77 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و 652.13 مليار درهم لسوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال يونيو الجاري بقيمة تجاوزت 30.07 مليار درهم، موزعة بواقع 19.03 ملياراً في سوق أبوظبي، و11.04 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 11.47 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 462.82 صفقة.

وتصدر الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال يونيو الفردوس القابضة 53.7%، وتعليم القابضة 41.66%، وتكافل الإمارات 41%، والخليج للملاحة 31%، واكتتاب القابضة 21%، والإثمار القابضة 15.6%. وزاد بنك المشرق 12%، وإعمار للتطوير 11.8%، والإمارات دبي الوطني 8.6%، والعربية للطيران 8%، وأملاك للتمويل 7.3%، ودار التكافل 7.1%، وديوا 7%، وسوق دبي المالي 5%، ودبي الإسلامي 4.2%، ومصرف عجمان 4%. واستحوذ «ديوا» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بأكثر من 1.96 مليار درهم خلال يونيو، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 1.33 مليار درهم.

وفى سوق أبوظبي، ارتفعت خلال يونيو أسهم حياة للتأمين 68.4%، ورأس الخيمة العقارية 26.5%، ومجموعة أرام 25.7%، وأريد 25%. وصعد الاتحاد للتأمين 18.8%، وطاقة 17.7%، والبنك العربي المتحد 14.8%.

واستقطب سهم «العالمية القابضة» سيولة في يونيو بأكثر من 4.06 مليارات، مغلقاً عند سعر 394 درهماً، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً نحو 2.04 مليار درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 1.3 مليار درهم.

1.8 مليار سيولة الأسهم في يوم

اجتذبت الأسهم المحلية في آخر أيام التداول لشهر يونيو سيولة بنحو 1.8 مليار درهم موزعة بواقع 1.31 مليار درهم في سوق أبوظبي و415.83 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 498.7 مليون سهم عبر تنفيذ 24.33 ألف صفقة، في آخر جلسات يونيو الجاري. وفى سوق دبي، واصل سهما «الفردوس القابضة» و«اكتتاب القابضة» ارتفاعهما بالحد الأقصى إلى 0.683 درهم و0.318 درهم على التوالي في جلسة أمس. وبنهاية الجلسة، قفز سهم «تعليم القابضة» 2.5%، ليتخطى مستوى 4 دراهم للمرة الأولى في سوق دبي المالي، ليغلق عند 4.04 دراهم. وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم الخليج للمشاريع الطبية 14.88%، وأسمنت الخليج 14.16%، ومجموعة أرام 12.5%، وأريد 8.7%، وطاقة 7.6%.

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