2022 عام قياسي لـ «دييز» في الاستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

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حققت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، متمثلة في مناطقها الاقتصادية، نتائج قياسية واستثنائية على مستوى الالتزام بتلبية معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية العام الماضي باعتمادها الممارسات المسؤولة التي تلبي المواصفات الدولية لنظام آيزو «ISO 50001» للاستخدام الأمثل والمستدام للطاقة، ومعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED، وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2023 «عام الاستدامة» في الإمارات. وأثمرت الرؤية المستدامة التي تبنتها السلطة مجموعة من الإنجازات التي تمثلت في خفض الانبعاثات الكربونية بـ24 %.

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