"دييز" تحقق نتائج قياسية على صعيد الاستدامة في 2022

المصدر: وام

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حققت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" ممثلة في مناطقها الاقتصادية نتائج قياسية واستثنائية على مستوى الالتزام بتلبية معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية في عام 2022 من خلال اعتمادها للممارسات المسؤولة التي تلبي المواصفات الدولية لنظام آيزو "ISO 50001" للاستخدام الأمثل والمستدام للطاقة ومعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2023 "عام الاستدامة " في دولة الإمارات.

وأثمرت الرؤية المستدامة التي تبنتها السلطة مجموعة من الإنجازات التي تمثلت في تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 24 بالمائة وتحسين مستويات أداء نظام إدارة النفايات الذكي بنسبة 46 بالمائة مقارنةً بعام 2021 وذلك بالاعتماد على جملة من المبادرات والممارسات البيئية المسؤولة وأحدث التقنيات المستدامة والذكية التي ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والإدارة الفعالة لأنظمة التبريد والري وتدوير النفايات.

واشتملت المبادرات المبتكرة التي أطلقتها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" خلال عام 2022 على تطبيق أنظمة إدارة المباني المتكامل لمراقبة جميع أنظمة البناء والتحكم فيها ودمجها في قواعد بيانات واحدة تعتمد على حلول الذكاء الاصطناعي واعتماد نظام التحكم الفعال بتدفق الطلب لخدمات التبريد وتشغيل نظام التبريد بالغاز الأخضر/407 R/ 410/ والذي أثبت كفاءته في تقليل استهلاك الطاقة وحماية البيئة فضلاً عن تبديل مصابيح الإضاءة التقليدية في المكاتب والمباني ومصابيح هالوجين المستخدمة في إنارة الشوارع إلى المصابيح التي تعمل بتقنية LED الموفرة للطاقة واعتماد الإدارة الذكية للنفايات بما يدعم تقليل عمليات النقل والترحيل وتكاليف التشغيل والبصمة الكربونية وزيادة أعداد مراكز تدوير النفايات إلى 50 مركزا.

واستخدمت السلطة أيضا المياه الرمادية لتقليل حرارة أبراج التبريد ونظام الري الذكي الذي يخفف استهلاك المياه بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع الأساليب التقليدية.

وقال المهندس معمر الكثيري المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في "دييز"إن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة نجحت بتحقيق تقدم ملحوظ وأداء قوي على مستوى الالتزام والريادة بتلبية معايير الاستدامة بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء مستقبل مستدام ويعكس حرصنا و التزامنا بتعزيز ثقافة الاستدامة المؤسسية وتنسجم هذه النتائج القياسية مع حرصنا المستمر على المساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي لدبي من خلال الارتقاء بتنافسية دبي وموقعها الاقتصادية عالميا وتعزيز بيئتها الاقتصادية ومنظومتها الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ومؤسسات الأعمال والمستثمرين".

وأضاف الكثيري: "سنلتزم هذا العام شأن الأعوام السابقة بتحقيق أهداف عام الاستدامة، وسنواصل ضمان توفير بيئة أعمال صديقة وصيانة الموارد الطبيعية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية لبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا".

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج الاستثنائية تأتي في إطار التزام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" بتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات والتي تسعى إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050 بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة.

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