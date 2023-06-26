الإمارات الأولى إقليمياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر

المصدر: دبي - البيان

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تعد دولة الإمارات الأولى إقليمياً في تحقيق قفزات نوعية في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة النظيفة، في سياق خططها الاستراتيجية نحو بناء الاقتصاد الأخضر، ما أسهم في نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية وعقد مزيد من الاتفاقيات في هذه الصناعة الحيوية. وتوقع الخبراء في الطاقة، أن تنخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر في الفترة المقبلة؛ ما سيخلق بدوره فرصاً استثمارية ضخمة في المنطقة تقدر بقيمة 600 مليار دولار.

ووفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي تنامت رغبة حكومات المنطقة في تعزيز إنتاجها من الهيدروجين الأخضر وسط انتهاج عدد من الدول سياسات وخطط وطنية لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر وبث الاستثمارات الضخمة في بدائل الطاقة المتجددة على خلفية المساعي العالمية الطموحة لمكافحة التغير المناخي.

وفي ذلك السياق، تبحث العديد من الشركات الخاصة عن فرص لإطلاق مشروعاتها في الهيدروجين الأخضر في المنطقة، كشركة «سيمنز» الألمانية التي حددت وحدها نحو 46 مشروعاً قابلاً للتطبيق بنحو 92 مليار دولار.

مصنع أخضر

وأظهر «إنترريجونال» تحركات دولة الإمارات المتسارعة في هذا المجال، إذ أعلنت في سنة 2021، عن عدة مشروعات جديدة ومنها ما أعلنته شركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «مصدر للطاقة المتجددة» استثمار نحو 5 مليارات دولار في صناعة الهيدروجين الأخضر في الدولة، فضلاً عن إطلاق دبي أول مصنع هيدروجين أخضر في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان دولة الإمارات أنها تخطط لبلوغ حصة 25% من سوق الهيدروجين منخفض الكربون العالمية بحلول سنة 2030، باحتساب ذلك جزءاً من مساعي الدولة لزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مجمل مزيج الطاقة لديها إلى 75% بحلول سنة 2050.

كوب 28

ولعل استضافة الإمارات مؤتمر «كوب 28»، تجعلها الأنشط إقليمياً للغاية في ذلك المجال، وعبر عدة قنوات، ومنها الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة، والتي أُعلِن عنها في نوفمبر من 2022، إذ تسعى المبادرة إلى تعزيز تحول الطاقة عبر تحفيز 100 مليار دولار في التمويل والاستثمار بالطاقة المتجددة.

وأشار «إنترريجونال» إلى أن التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة في المنطقة، يجعلها مكاناً مثالياً لتطوير عمليات إنتاج الطاقة الخضراء من الهيدروجين الأخضر إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وبحسب موراي دوجلاس، رئيس بحوث الهيدروجين في (Wood Mackenzie)، فإن المنطقة يمكن أن تصبح لاعباً رئيساً في صناعة الهيدروجين الأخضر، فيما يتوقع أن تشكل الطاقة المتجددة نحو 15% من مزيج الطاقة في المنطقة بحلول نهاية العقد.

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