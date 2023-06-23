تحالف لتسريع نمو قطاع الهيدروجين النظيف

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن مجلس الهيدروجين و«شبكة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية» عن إنشاء منبر مشترك بهدف تعزيز جهود إزالة الكربون من خلال تطوير الهيدروجين النظيف ومشتقاته.

وتهدف هذه المبادرة لتشجيع الحوار بين الشركات الصناعية الرائدة في مجال الهيدروجين وكبرى شركات الاستثمار في العالم من أجل دفع عجلة تطوير اقتصاد الهيدروجين النظيف والمساهمة في خفض انبعاثات غاز الدفيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي وفقاً لاتفاقية باريس. وسيعمل المنبر المشترك أيضاً على إطلاق إمكانات اقتصاد الهيدروجين في الأسواق الناشئة والنامية من أجل تسريع عملية التحول الصناعي الأخضر والنمو الاقتصادي المستدام. تضم شبكة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية 47 من المؤسسة الاستثمارية التي تمتلك وتدير أصولاً استثمارية تتجاوز قيمتها 37 تريليون دولار أمريكي.

أما مجلس الهيدروجين فهو تحالف دولي يضم في عضويته 150 من أكبر الشركات الصناعية في العالم التي تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بحوالي 8.2 تريليونات دولار أمريكي، ويبلغ مجموع العاملين بها 6.8 ملايين شخص، وتصل عائداتها الإجمالية إلى نحو 5.2 تريليونات دولار أمريكي.

ويشكل الرؤساء التنفيذيون الممثلون في مجلس الهيدروجين وشبكة الكوكب الواحد شراكة قوية تنطلق من رؤية مشتركة تتمثل في دفع عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة. وسيركز التعاون المشترك على تحقيق المواءمة بينهما فيما يتعلق بمعايير الاستدامة وشهادات الاعتماد للهيدروجين النظيف ومشتقاته، باعتبارها ضرورة حيوية لتسهيل تدفق التجارة الدولية عبر الحدود.

ومن الأهداف الرئيسة للمنبر المشترك المساعدة في تطوير هذا القطاع الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة والنامية، لدعم عملية التحول إلى الحياد الكربوني والتصنيع الأخضر بطريقة عادلة ومنصفة. وسيعتمد المنبر المشترك خريطة طريق يتم تنفيذها خلال 18 شهراً.

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