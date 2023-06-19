الإمارات.. 19.3 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية خلال الربع الأول

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنحو 19.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 650 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع بنسبة 3.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وزادت أصول المصارف الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 7.31% أو ما يعادل 44.3 مليار درهم، مقابل نحو 605.7 مليار درهم في مارس 2022، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 2.9% أو ما يعادل 18.3 مليار درهم مقابل نحو 631.7 مليار درهم في فبراير 2023.

وأظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 400.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.51% مقابل نحو 390.4 مليار درهم في مارس 2022، بينما زاد على أساس شهري بنسبة 0.91% مقابل 396.6 مليار درهم في فبراير الماضي.

وزادت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 453.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 6.2% مقارنة بنحو 427 مليار درهم في مارس 2022، بزيادة تعادل 26.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3.1% أو ما يعادل 13.5 مليار درهم مقابل 439.9 مليار درهم في فبراير 2023.

وبحسب الإحصاءات، فأن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 111.5 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.2% أو ما يعادل 22.1 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 91.3 مليار في مارس 2022، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.8% مقابل 109.5 مليار درهم في فبراير الماضي.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 78.9 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.4 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين” و2.7 مليار درهم في الأسهم، و11.5 مليار درهم استثمارات أخرى.

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فوصل إجمالي أصولها إلى 3.115 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 14.1% مقارنة بنحو 2.73 تريليون درهم في مارس 2022.

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية مارس الماضي والبالغة 3.765 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.495 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.75% مقابل 1.44 تريليون درهم في مارس 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.853 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 17.3% مقارنة بنحو 1.579 تريليون درهم في مارس 2022.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 14.6% إلى 437 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، موزعة بواقع 231.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين”، و157.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 2.9 مليار درهم في الأسهم، و38.7 مليار درهم استثمارات أخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز