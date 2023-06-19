عقارات الجزر في دبي تتصدر مشتريات أثرياء العالم

المصدر: دبي - بشار باغ

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أبدعت دبي مجموعة من الجزر التي نالت شهرة عالمية واسعة وحولتها إلى وجهات سكنية راقية تخطف اهتمام الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، وتأتي في مقدمتها نخلة جميرا التي باتت أيقونة عقارية وهندسية عالمية تتهافت عليها الاستثمارات من قبل المطورين وكذلك من قبل الأثرياء، كما شكل الكشف للمخطط الجديد لمشروع تطوير «نخلة جبل علي» إضافة نوعية تثري المشهد العمراني والعقاري في دبي وتضيف جزيرة أيقونية إضافية الجزر التسع التي تم تطويرها في السنوات الماضية.

وفيما حطمت نخلة جميرا الأرقام القياسية في تاريخ سوق دبي العقاري مع تسجيلها أكبر صفقة بيع عقار سكني على الإطلاق بقيمة 600 مليون درهم والتي اشتراها الملياردير الهندي موكيش أمباني العام الماضي، برزت جزيرة جميرا باي بقوة في مشهد العقارات الفاخرة مع تسجيلها صفقة بيع أغلى شقة في دبي بقيمة 410 ملايين درهم في مشروع برج بولغاري لايتهاوس الذي تطوره «مراس». وفي ظل الإقبال المتزايد الذي تشهده عقارات الواجهات البحرية التي تستحوذ الجزر على الحصة الكبرى منها، كشفت «نخيل» العام الماضي عن المخطط الرئيس لمشروع جزر دبي المعروف سابقاً بجزر ديرة أو نخلة ديرة، والذي يتألف من خمس جزر ويضم مجموعة متنوعة من الخدمات السكنية والترفيهية والضيافة، تتضمن أكثر من 80 فندقاً.

وبتحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، رصد «البيان الاقتصادي» مبيعات 9 جزر اصطناعية في دبي، تشمل إضافة إلى نخلة جميرا وجميرا باي كلاً من مدينة دبي الملاحية، ولؤلؤة جميرا (بيرل جميرا)، إضافة إلى مشروع لامير الذي يضم مشاريع سكنية راقية على جزيرتين، إضافة إلى جزر العالم، ودبي هاربور، وجزر دبي المعروفة سابقاً بجزر ديرة أو نخلة ديرة، إضافة إلى جزيرة بلوواترز وجزر العالم.

وسجلت الجزر التسع في دبي في أول خمسة أشهر من العام الجاري 3802 صفقة بيع عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 28.2 مليار درهم، أي ما يشكل 18.9% من مجمل المبيعات العقارية في دبي في هذه الفترة والتي بلغت 149 مليار درهم.

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