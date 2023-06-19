9.7 مليارات صافي الاستثمار المؤسسي في الأسهم المحلية 2022

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال العام الماضي في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.

وأظهرت هيئة الأوراق المالية والسلع تحقيق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة 9.7 مليارات درهم خلال عام 2022 بعد تحقيق إجمالي مشتريات يفوق إجمالي المبيعات.

ثقة كبيرة

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.

سوق أبوظبي

وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث، أن المؤسسات حققت صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 7.75 مليارات درهم كمحصلة شراء خلال عام 2022.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.95 مليار درهم خلال العام الماضي، بعد تحقيق مشتريات بقيمة 44.67 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 42.73 مليار درهم.

وتوزع صافي الشراء المؤسسي في سوق دبي خلال العام الماضي بواقع 688.2 مليون درهم صافي بيعي للمصارف بعد تحقيق مشتريات بنحو 2.34 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 3.06 مليارات درهم، فيما بلغ صافي شراء الشركات نحو 2.09 مليار درهم بعد تحقيق مشتريات بقيمة 40.6 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 38.5 مليار درهم، بينما حققت المؤسسات صافي شراء بنحو 542.1 مليون درهم بعد تحقيق مشتريات بقيمة 1.7 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.2 مليار درهم.

مستويات مغرية

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.

ومع تنوع الأسهم والشركات المطروحة لاسيما بعد إدراج العديد من الشركت الكبيرة في أسواق الاسهم المحلية تتزايد الفرص والخيارات أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات حيث يمكن ضح الاستثمارات في قطاعات نوعية مفضلة.

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