«سوق دبي» لأعلى مستوى في 8 سنوات

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل سوق دبي المالي الصعود أمس، محلقاً إلى أعلى مستوياته منذ 8 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 19 أغسطس 2015، مسجلاً 3734.26 نقطة، بعد ارتفاعه 0.46 %، وربح رأسماله السوقي 2.85 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 645.46 مليار درهم أمس من 642.62 ملياراً نهاية التعاملات أول من أمس بدعم عمليات الشراء من الأفراد والمؤسسات وتنوع الفرص والخيارات الاستثمارية. وواصلت بعض الأسهم سباق الصعود الحد بالأقصى وارتفعت 4 أسهم بالحد الأقصى يتقدمها اكتتاب القابضة والذي ارتفع 14.8 % إلى 0.163 درهم، والإثمار القابضة مرتفعاً 14.7 % إلى 0.249 درهم، والفردوس القابضة بارتفاع 14.6 % إلى 0.259 درهم، فيما صعد سهم تكافل الإمارات 14.1 % إلى 1.01 درهم.

وقاد سهما «دبي للمرطبات» و«الاتحاد العقارية» مكاسب 18 شركة بسوق دبي، وارتفعا 5.6 % و5.12 % على التوالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 124.1 مليون درهم بنسبة 21.1 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 587.8 مليون درهم. وسجل سوقا دبي وأبوظبي الماليان 24 ألف صفقة على 598.9 مليون سهم وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 419.03 مليون سهم في سوق دبي و179.86 مليون سهم في سوق أبوظبي.

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