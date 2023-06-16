مؤشر سوق دبي يقفز لأعلى مستوياته في 8 سنوات

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات جلسة أمس إلى أعلى مستوياته منذ 8 سنوات، وتحديداً 19 أغسطس 2015، مسجلاً مستوى 3734.26 نقطة، بارتفاع 0.46%. وحقق السوق مكاسب في ختام الجلسة، وربح رأسماله السوقي 2.85 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 642.62 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 645.46 مليار درهم أمس.

وقاد سهما «دبي للمرطبات» و«الاتحاد العقارية» مكاسب 18 شركة بسوق دبي، وارتفعا 5.6% و5.12% على التوالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 124.1 مليون درهم، بنسبة 21.1% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 587.8 مليون درهم. وسجل السوقان إجمالي 24 ألف صفقة، شملت 598.9 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 419.03 مليون سهم في سوق دبي، و179.86 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.46 مليار درهم، توزعت بين 873.9 مليون درهم في سوق أبوظبي، و587.8 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي في ختام جلسة أمس صعود 4 أسهم بالحد الأقصى، هي «اكتتاب القابضة» إلى 0.163 درهم، و«الإثمار القابضة» عند 0.249 درهم، و«الفردوس القابضة» عند 0.259 درهم، و«تكافل الإمارات» إلى 1.01 درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9384.73 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.08%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بواقع 209.47 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 107.3 ملايين درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 60 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 12.9%، ورابكو للاستثمار 5%، وبنك رأس الخيمة الوطني 3.98%، وأمريكانا للمطاعم 3.8%، وإي أس جي ستاليونز الإمارات 3.3%.

وزاد بريسايت 2.17%، وإشراق للاستثمار 1.75%، والجرافات البحرية 0.44%، وأدنوك للإمداد 0.33%.

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