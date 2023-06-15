فيلا للبيع في دبي بـ750 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرضت شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي» للوساطة العقارية فيلا للبيع في دبي، وصفتها بأنها تشبه قصر فرساي الشهير في فرنسا، بمبلغ 750 مليون درهم.

وتبلغ مساحة الفيلا، التي تقع في منطقة تلال الإمارات، 60 ألف قدم مربعة وهي مكونة من 5 غرف نوم، وتبلغ مساحة الواحدة منها نحو 4 آلاف قدم مربعة. وبحسب الشركة؛ فإن الطابق الأول يحتوي على غرف لتناول الطعام والترفيه، وتشمل المرافق الأخرى مرآباً لـ15 سيارة، و19 حماماً، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وقبتين، وحوضاً للشعاب المرجانية بسعة 80 ألف لتر. وقد تم بناء الفيلا باستخدام الحجر الإيطالي الرخامي، والذي تراوحت قيمته بين 80 إلى 100 مليون درهم.

وتحتوي الفيلا على حوالي 400 قطعة من المجموعة الفنية الشخصية للمالك، والتي تتنوع بين تماثيل ولوحات تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث أعلنت الشركة أن مالك الفيلا على استعداد للتفاوض حول شمول عملية الشراء لتلك اللوحات والأثاث. ووفقاً لتصرفات العقارات في دبي، بحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن أغلى عملية بيع تمت في منطقة تلال الإمارات كانت بقيمة 210 ملايين درهم في أغسطس 2022. لكن الوكالة تشير إلى وجود شقة «بنتهاوس» مخطط بناؤها في مشروع بوغاتي بن غاطي، والتي تم عرضها أيضاً بسعر 750 مليون درهم لكن لم يتم بناؤها بعد.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز