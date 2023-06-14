كيف تبدو أغلى فيلا في سوق دبي العقاري «بالصور»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



عرضت إحدى شركات الوساطة العقارية فيلا وصفتها بإنّها تشبه قصر فرساي الملكي في فرنسا، حيث بلغت قيمته نحو 750 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 204 مليون دولار.

وتبلغ مساحة القصر الذي يقع في منطقة تلال الإمارات، نحو 60 ألف قدم مربعة، ومكون من 5 غرف نوم فقط، وتبلغ مساحة الغرفة الواحدة نحو 4 آلاف قدم مربّعة.

وبحسب شركة Luxhabitat Sotheby’s International Realty، التي عرضت القصر للبيع؛ فإن الطابق الأول يحتوي غرف لتناول الطعام والترفيه، وتشمل المرافق الأخرى مرآباً يتسع لـ15 سيارة، و19 حماماً، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وقبتين، وحوض مائي للشعاب المرجانية بسعة 80 ألف لتر.

وتم بناء الفيلا من قبل الوكلاء البائعين، باستخدام الحجر الإيطالي الرخامي، والذي تراوحت قيمته بين 80 إلى 100 مليون درهم.

ويحتوي القصر على حوالي 400 قطعة من المجموعة الفنية الشخصية للمالك، والتي تتنوّع بين تماثيل ولوحات تعود إلى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، حيث أعلنت الشركة أنّ مالك القصر، على استعداد للتفاوض حول شمول عملية الشراء لتلك اللوحات والأثاث الموجود بالقصر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز