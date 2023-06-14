«الفدرالي الأمريكي» يثبّت معدلات الفائدة بعد 10 زيادات متتالية

المصدر: رويترز

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أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم، بعد رفعها عشرات مرات متتالية.

وأشار، في توقعات اقتصادية جديدة، إلى أن تكلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الجاري، في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع وبطء انحسار التضخم.

وفي محاولة لتحقيق التوازن بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد واستمرار المعركة لكبح جماح التضخم، قالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، التي تحدد سعر الفائدة، في بيان ختامي لاجتماعها على مدى اليومين الماضيين: «الإبقاء على النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) دون تغيير في هذا الاجتماع يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية». وتوصلت اللجنة لقرارها بالإجماع.

وأضافت أن الزيادات الأخرى لسعر الفائدة «ستراعي التشديد التراكمي للسياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية الذي يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي والتضخم وكذلك التطورات الاقتصادية والمالية».

وتظهر التوقعات الجديدة، التي تضفي طابعاً متشدداً على قرار اليوم بشأن سعر الفائدة، أن صانعي السياسات يتوقعون في المتوسط رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من نطاق خمسة إلى 5.25 بالمئة الحالي إلى نطاق 5.50 إلى 5.75 بالمئة بنهاية العام.

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