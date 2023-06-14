28 شركة إماراتية ضمن أقوى 100 في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023»، التي بلغت قيمتها 3.8 تريليونات دولار، وضمت القائمة 28 شركة من الإمارات.

وقفزت الشركة العالمية القابضة الإماراتية 7 مراتب هذا العام لتحتل المركز الخامس. وتهيمن دول مجلس التعاون الخليجي على القائمة بنسبة 91%، وتعد السعودية الأكثر تمثيلاً بـ 33 شركة، تليها الإمارات 28 شركة، ثم قطر 16 شركة، ثم الكويت 9 شركات، ثم المغرب 4 شركات، ثم الأردن والبحرين 3 شركات لكل منهما.

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