28 شركة إماراتية على قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى «100» في المنطقة 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها "أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023" لتسلط الضوء على أكبر الشركات العامة في المنطقة. والتي ضمت 28 شركة إماراتية.

جمعت فوربس الشرق الأوسط المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال في دول المنطقة، لإعداد القائمة، وصّنفت الشركات وفقًا للمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، بالإضافة للقيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 30 أبريل 2023. واستبعدت الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة والمدققة لعام 2022، حتى 25 أبريل 2023. كما اعُتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في 30 أبريل 2023.

وقفزت الشركة العالمية القابضة الإماراتية 7 مراكز هذا العام، لتحتل المركز الخامس. وفي يناير 2023، استثمرت الشركة 400 مليون دولار في الاكتتاب العام الإضافي لشركة "اداني انتربرايز" من خلال شركتها التابعة "جرين ترانزميشن انفيستمنت هولدينغ".

وتهيمن الإمارات والسعودية والكويت على نسبة 91%، وتمثل السعودية 33 شركة، والإمارات بـ28 شركة، وقطر بـ16 شركة. وللعام الرابع على التوالي، تشكل هذه الدول الثلاث أكثر من 70% من إجمالي القائمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز