مؤسسة استثمار دولية كبرى تفتتح مقراً في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت شركة «سانت جيمس بليس» على موافقة الجهات التنظيمية في سلطة دبي للخدمات المالية، بافتتاح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي. تأتي هذه الخطوة دعماً لمساعي الشركة لدخول أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وسيشكل مكتب «سانت جيمس بليس» في دبي استكمالاً لأعمال وجهود الشركة في آسيا والشرق الأوسط إلى جانب مكاتبها الموجودة في كل من هونغ كونغ وسنغافورة، كما سيدعم هذا التوسع الأخير مساعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لعام 2025.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: المركز هو الموقع المفضل لمدراء الثروات والأصول نظراً لاحتضان دبي لأكبر مخزون من الثروة قياساً بنظيراتها على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى قدرة الوصول إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب، مع إمكانية الوصول في غضون ساعة من الطيران. كما تواصل دبي ومركز دبي المالي العالمي استقطاب أفضل المواهب ضمن قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك مُديرو المحافظ العاملون ضمن مجال صناديق التحوط. وهناك فرص هائلة أمام عملائنا.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز