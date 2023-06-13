«سانت جيمس بليس» تفتتح مقراً في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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حصلت شركة «سانت جيمس بليس» على موافقة الجهات التنظيمية في سلطة دبي للخدمات المالية، بافتتاح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتأتي هذه الخطوة دعماً لمساعي الشركة لدخول أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وسيشكل مكتب «سانت جيمس بليس» في دبي استكمالاً لأعمال وجهود الشركة في آسيا والشرق الأوسط إلى جانب مكاتبها المتواجدة في كل من هونغ كونغ وسنغافورة، كما سيدعم هذا التوسع الأخير مساعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لعام 2025. وتمتلك الشركة المدرجة على مؤشر فوتسي 100، صناديق مُدارة بقيمة 192,22 مليار دولار (153,62 مليار جنيه إسترليني) والتي تقدم خدماتها لأكثر من 917,000 عميلاً.

وسيترأس المكتب ماثيو ديبروز، الذي تم تعيينه كمسؤول تنفيذي أول لشركة «سانت جيمس بليس الشرق الأوسط»، وسيتولى إدارة 20 مستشاراً كخطوة أولية ضمن خطة لزيادة العدد تباعاً لتلبية متطلبات نمو أعمال الشركة في المنطقة. ويتمتع ديبروز بخبرة تزيد عن 30 عاماً قضى عشرةً منها مع «سانت جيمس بليس»، حيث ترأس العديد من المناصب الدولية بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة «سانت جيمس بليس هونغ كونغ المحدودة».

ستركز «سانت جيمس بليس الشرق الأوسط» على تقديم الاستشارات المالية وخدمات إدارة الثروة للعملاء المحليين والمقيمين الأجانب من ذوي الاحتياجات المالية المعقدة. ويشكل المقيمون الأجانب حالياً حوالي 48% من إجمالي سكان الشرق الأوسط، وهو ما دفع حكومة دبي وغيرها من حكومات المنطقة إلى اتخاذ خطوات حقيقية لتعزيز قدرة بيئة الأعمال فيها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والقوى العاملة.

وقال إيان راينر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «سانت جيمس بليس»: تتجذر مكانة دبي باعتبارها سلطة قضائية تحتضن مخزوناً استراتيجياً من الثروات مع امتلاكها مقومات هائلة للنمو. وبالتالي، فإن تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط سيفتح أمامنا كماً استثنائياً من الفرص بما يدعم الجيل الجديد من عملائنا الدوليين المتنقلين، كما أن تواجدنا يُمثل فرصة مواتية لتوسيع نطاق حضورنا وتعزيز شبكة ’شراكة سانت جيمس بليس‘ على مستوى العالم«.

من جهته، قال ماثيو ديبروز:»لقد حرصنا على العمل مع مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية نظراً لسمعتهما المرموقة كسلطة وجهة تنظيمية رائدة في القطاع المالي العالمي. ويأتي ترسيخ وجودنا في أسواق المنطقة لاستكمال أعمالنا في كل من المملكة المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة، وهو خطوة هامة لدعم نمونا في دبي ومنطقة الشرق الأوسط. ونحن نتطلع إلى تعزيز أطر التعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي في إطار سعينا لتنمية عملياتنا، وتقديم خدمات استشارية منظمة وعالية الجودة لأصحاب الاحتياجات المالية المعقدة في المنطقة«.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: نُهنئ ’سانت جيمس بليس‘ لنيلها ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط من مركز دبي المالي العالمي، الموقع المفضل لمدراء الثروات والأصول نظراً لاحتضان دبي لأكبر مخزون من الثروة قياساً بنظيراتها على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى قدرة الوصول إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب، مع إمكانية الوصول في غضون ساعة من الطيران. كما تواصل دبي ومركز دبي المالي العالمي استقطاب أفضل المواهب ضمن قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك مُديري المحافظ العاملين ضمن مجال صناديق التحوط. وهناك فرص هائلة أمام عملائنا هنا، ونحن في مركز دبي المالي العالمي على ثقة بأن ’سانت جيمس بليس‘ ستحقق النمو والنجاح المنشود انطلاقاً من منصتنا».

وتنضم «سانت جيمس بليس» إلى منظومة متكاملة تتضمن أكثر من 300 شركة لإدارة الثروات والأصول تعمل انطلاقاً من مقراتها في مركز دبي المالي العالمي، والتي تمثل بدورها مُجتمعة نحو 500 مليار دولار من الأصول المُدارة.

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