4.6 مليارات مبيعات عقارات دبي الفندقية 2023

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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يتواصل الإقبال على الاستثمار في مختلف فئات العقارات في دبي بما يشمل العقارات الفندقية بدعم نمو الطلب في ظل تواصل نمو عدد سكان الإمارة مع تدفق المزيد من الأثرياء والراغبين في العيش والإقامة والعمل بفضل جاذبية الإمارة وارتفاع مستوى المعيشة وجودة الخدمات، حيث شهد القطاع منذ بداية العام الجاري تسجيل 2346 صفقة بيع لعقارات فندقية بقيمة إجمالية 4.6 مليارات درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

شقق جاهزة

وتضمنت مبيعات العقارات الفندقية منذ بداية العام الجاري 1443 صفقة بيع لشقق فندقية بقيمة 3.4 مليارات درهم، منها 1057 مبايعة لشقق جاهزة بقيمة 2.6 مليار درهم و787.7 مليون درهم قيمة 386 صفقة بيع لشقق فندقية على الخريطة.

وبلغ سعر أغلى شقة فندقية بيعت في دبي منذ بداية العام الجاري 52 مليون درهم لشقة في مشروع برج ون زعبيل، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في قائمة أغلى الشقق الفندقية المباعة بتاريخ سوق دبي العقاري، حيث شهد 2022 بيع أغلى شقة فندقية في مشروع مرسى العرب بقيمة 105 ملايين درهم، بينما تم بيع ثاني أغلى شقة فندقية في دبي عام 2021 بـ77 مليون درهم في مجمع كلوب فيلا على جزيرة نخلة جميرا في 2021.

وتضمنت قائمة أغلى الشقق الفندقية المباعة في دبي منذ بداية العام الجاري شقة جاهزة بيعت بـ47.5 مليون درهم في جميرا غيت، تلتها شقتان في العنوان ريزيدنس ـ سكاي فيو بلغ سعر الأولى 44 مليون درهم فيما بيعت الثانية بـ40 مليون درهم.

وسط المدينة

وتصدرت منطقة برج خليفة وسط مدينة دبي باقي المناطق من حيث قيمة وعدد صفقات بيع الشقق الفندقية في دبي منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت 304 صفقات بقيمة 1.4 مليار درهم، وتلتها في المركز الثاني من حيث قيمة المبيعات منطقة الخليج التجاري التي سجلت 364 مليون درهم قيمة 157 صفقة بيع لشقق فندقية، أما في المركز الثاني من حيث عدد الصفقات فاحتلتها منطقة الفرجان التي سجلت 238 صفقة بقيمة 118 مليون درهم.

وتم تسجيل 903 صفقات بيع لغرف فندقية بقيمة 1.2 مليار درهم، تضمنت 591 صفقة بيع على الخريطة لغرف بقيمة 875.2 مليون درهم و312 صفقة بيع لغرف فندقية جاهزة بقيمة 381 مليون درهم.

أغلى الغرف

أما أغلى الغرف الفندقية فتركز في مشروع فايف لوجس جي بي آر الذي سجل أغلى غرفة فندقية منذ بداية العام الجاري بقيمة 10.6 ملايين درهم، تلتها شقة بقيمة تبلغ نحو 10 ملايين درهم، وحلت شقة بذات المشروع في المرتبة الثالثة بقيمة 7.9 ملايين درهم.

المرتبة الأولى

وحلت منطقة دبي مارينا في المرتبة الأولى من حيث قيمة وعدد صفقات بيع الغرف الفندقية، حيث سجلت 387 صفقة بيع بقيمة 445 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي من حيث القيمة بقيمة تبلغ 326 مليون درهم قيمة 75 صفقة، فيما حلت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثانية من حيث عدد صفقات بيع الغرف الفندقية، حيث سجلت 126 صفقة بيع بقيمة 156 مليون درهم.

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