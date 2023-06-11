25489 شقة فندقية في دبي نهاية أبريل

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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ارتفع عدد الشقق الفندقية في دبي مسجلاً 25489 شقة، ضمن 193 منشأة بنهاية أبريل الماضي، وفق إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ليواكب انتعاش حركة التدفقات السياحية، فيما لا تزال معدلات الإشغال عند مستويات مرتفعة، رغم دخول الوحدات الجديدة، في ظل تواصل النمو السياحي.

وأظهرت البيانات أن الشقق الفندقية توزعت بين 12952 شقة فندقية فاخرة ضمن 81 منشأة، و12537 شقة فندقية متوسطة، ضمن 111 منشأة.

واستحوذت الشقق الفندقية على 17.11 % من مجمل عدد الغرف الفندقية في دبي، وحققت متوسط إشغال 84 % في الشقق الفندقية الفاخرة، و83 % في الشقق الفندقية المتوسطة، إذ تشهد طلباً متصاعداً من قبل العائلات المحلية والخليجية.

الأفضل أداء

وكشفت البيانات أن الشقق الفندقية تعتبر الأفضل أداء بين الفئات الفندقية الأخرى، منذ بداية العام الجاري، في ظل ارتفاع الطلب على هذه الفئة لا سيما من قبل العائلات المحلية والخليجية، بالإضافة إلى زيادة الطلب من قبل رجال الأعمال، الذين يفضلون الإقامة في هذه الشقق المخدومة والجاهزة على البحث عن شقق سكنية، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الوقت بالنسبة لهم.

وأسهمت السياحة الداخلية في تحسين مستويات أداء الفنادق، إلى جانب استضافة الزوار الدوليين؛ حيث كان أداء فنادق دبي قوياً ومميزاً، منذ بداية 2023 على مختلف المستويات بالمقارنة مع عام 2022، وبناء على ذلك سجل القطاع متوسط إشغال وصل إلى 80 % مقارنة مع 76 % خلال أول أربعة أشهر من العام الماضي.

السياحة العائلية

ويرى مراقبون أن الشقق الفندقية تؤدي دوراً رئيساً في قطاع الضيافة في دبي، في ظل انتعاش السياحة العائلية من جهة، وقيام العديد من الشركات العالمية بنقل مقراتها إلى دبي من جهة أخرى، وهو ما انعكس على الطلب على الشقق الفندقية، الذي ارتفع بشكل متزايد أخيراً، موضحين أن الشقق الفندقية توسع خيارات الضيافة أمام السياح، وتلبي احتياجات العائلات الخليجية، بما توفره من خصوصية، كما توسع من نطاق المناطق القابلة لاستضافة الزوار في أنحاء مختلفة من الإمارة.

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