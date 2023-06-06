دبي تفوز باستضافة اجتماعات «إياتا» والقمة العالمية للنقل الجوي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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تستضيف دبي فعاليات الدورة 80 للاجتماع العمومي السنوي للاتحاد والقمة العالمية للنقل الجوي، من 2 إلى 4 يونيو 2024، حسبما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أمس. ويجمع الحدث السنوي كبار قادة صناعة الطيران، حيث يستقطب 300 شركة طيران عالمية، أعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين، والشركات المصنعة للطائرات، فضلاً عن ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران.

وقال الاتحاد في بيان صحافي، إن دبي مدينة حركية ومتطورة ومزدهرة، بالإضافة إلى كونها مركز طيران رئيساً، يربط أنحاء العالم، والذي كان نتاجاً للنهج الإيجابي لدولة الإمارات في صناعة الطيران، علاوة على تأسيس شركة طيران قوية وعالمية، وهي «طيران الإمارات»، مع مطار مركزي قوي.وقال ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، إن عقد الاجتماع العادي للاتحاد في دبي، سيكون عرضاً لما يمكن تحقيقه من خلال الطيران، عبر السياسات والقرارات الحكومية الداعمة.

وعبر السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، عن سعادته باستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام، وأشاد برئيس الاتحاد وفريقه، على التنظيم الناجح للحدث هذا العام. وفي بيان صحفي، قال الاتحاد إن دبي مدينة حركية ومتطورة ومزدهرة، بالإضافة إلى كونها مركز طيران رئيسياً يربط جميع أنحاء العالم، والذي كان نتاجاً للنهج الإيجابي لدولة الإمارات في صناعة الطيران، علاوة على تأسيس شركة طيران قوية وعالمية وهي «طيران الإمارات» مع مطار مركزي قوي. وعقّب مدير عام الاتحاد ويلي والش، بالقول إن عقد الاجتماع العادي للاتحاد في دبي سيكون عرضاً لما يمكن تحقيقه من خلال الطيران عبر السياسات والقرارات الحكومية الداعمة.

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