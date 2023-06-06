دبي تفوز باستضافة اجتماعات «إياتا» والقمة العالمية للنقل الجوي 2024

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، لـ «البيان»، إن دبي سوف تستضيف للمرة الأولى الدورة الـ 80 للاجتماع العمومي السنوي للاتحاد والقمة العالمية للنقل الجوي في الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2024.

ويجذب هذا الحدث السنوي كبار قادة صناعة الطيران، إذ يشارك به نحو 300 شركة طيران عالمية أعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين والشركات المصنعة للطائرات، فضلاً عن ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران.

وقال محمد ناني، رئيس مجلس محافظي «إياتا»، في ختام اجتماع الجمعية، إن «طيران الإمارات» ستكون شركة الطيران المضيفة لمؤتمر النقل الجوي «إياتا».

وعبر السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، عن سعادته باستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام، وأشاد برئيس الاتحاد وفريقه، على التنظيم الناجح للحدث هذا العام. وفي بيان صحفي، قال الاتحاد إن دبي مدينة حركية ومتطورة ومزدهرة، بالإضافة إلى كونها مركز طيران رئيسياً يربط جميع أنحاء العالم، والذي كان نتاجاً للنهج الإيجابي لدولة الإمارات في صناعة الطيران، علاوة على تأسيس شركة طيران قوية وعالمية وهي «طيران الإمارات» مع مطار مركزي قوي.

وعقّب مدير عام الاتحاد ويلي والش، بالقول إن عقد الاجتماع العادي للاتحاد في دبي سيكون عرضاً لما يمكن تحقيقه من خلال الطيران عبر السياسات والقرارات الحكومية الداعمة.

ويضم الاتحاد في عضويته 300 شركة طيران من 120 دولة تشكل 83 % من إجمالي حركة الطيران الجوي في العالم.

وتتمتع دبي بإمكانات استثنائية لاستضافة أكبر المؤتمرات واجتماعات الشركات وملتقيات الأعمال من جميع أنحاء العالم، ونجحت الإمارة في تعزيز مكانتها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات العالمية الضخمة. وشكل قطاع الطيران في دبي نموذجاً عالمياً، شجع الكثير من دول العالم على الاستفادة من تجربة دبي في تطوير قطاع الطيران، كما يعتبر القطاع من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة التي تستهدفها الخطط الحكومية التي تسعى لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، وبناء اقتصاد ما بعد النفط.

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