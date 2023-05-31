سوق دبي لأعلى مستوياته في 3 أسابيع بمكاسب 4.9 مليارات

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب 20 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، ونجح سوق دبي في الصعود لأعلى مستوياته في 3 أسابيع منذ جلسة 11 مايو الجاري، بمكاسب قاربت 4.9 مليارات درهم، فيما حقق سوق أبوظبي أكبر وتيرة صعود يومية في أكثر من شهر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.315 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.694 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و620.59 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بقيمة 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.13 مليار في سوق أبوظبي و404.76 ملايين في سوق دبي، وجرى التداول على 361.56 مليون سهم عبر تنفيذ 25.96 ألف صفقة. وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.67 % أو ما يعادل 23.7 نقطة، ليغلق مرتفعاً عند 3567.3 نقطة.

سوق دبي يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع

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