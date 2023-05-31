سوق دبي يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب 20 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، ونجح سوق دبي في الصعود إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع (منذ جلسة 11 مايو الجاري). وحقق السوق مكاسب قاربت 4.9 مليارات درهم، بينما سجل سوق أبوظبي أكبر وتيرة صعود يومية في أكثر من شهر.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 3.29 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.31 تريليونات بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.69 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و620.59 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و404.76 ملايين درهم في سوق دبي. وجرى التداول على نحو 361.56 مليون سهم عبر تنفيذ 25.96 ألف صفقة.

سوق دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.67 % أو ما يعادل 23.7 نقطة، ليغلق مرتفعاً إلى مستوى 3567.3 نقطة، مع ارتفاع مؤشر القطاع العقاري 1.25 %، والصناعة 0.8 %، والاتصالات 1.8%، والسلع الاستهلاكية 2.9 %، والمرافق العامة 1.4 %.

ودعم مكاسب سوق دبي صعود أسهم تكافل الإمارات 9.3 %، ودار التكافل 8.4 %، والخليج للملاحة 4.5 %، والإمارات للمرطبات 2.9 %، وإعمار العقارية 2.7 %، ومصرف عجمان 1.9 %. وارتفع ديوا 1.6 %، ودبي الإسلامي 0.8 %، والإمارات دبي الوطني 0.4 %.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 100.24 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» جاذباً نحو 80.2 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بسيولة تجاوزت 78 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.76 %، محققاً أكبر وتيرة صعود يومية منذ 27 أبريل الماضي، ليغلق عند 9484.27 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 5.8 %، وأدنوك للتوزيع 4.1 %، وحياة للتأمين 3.9 %، وميثاق للتأمين التكافلي 3.3 %، ومصرف الشارقة الإسلامي 3 %، وإي آند 2.5 %، وأدنوك للغاز 0.98 %، وملتيبلاي 0.29 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من التداولات جاذباً سيولة بنحو 258.3 مليون درهم، تلاه «إي آند» مستقطباً سيولة جاوزت 112.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 98.1 مليون درهم.

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