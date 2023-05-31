«إكوينيكس» تخطط لفتح ثالث مركز بيانات لها في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت شركة «إكوينيكس» العالمية المتخصصة في البنية التحتية الرقمية، عن خطتها المتمثلة بافتتاح ثالث مركز بيانات «IBX» تابع لها في دبي، والذي سيضم لدى استكمال أعمال بنائه على مرحلتين 1800 خزانة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 120 ألف متر مربع، مما يجعله أكبر مركز بيانات «إكوينيكس» في المنطقة.

وقالت إنها ستستثمر 100 مليون دولار في مركز البيانات الجديد عند اكتمال بنائه والذي سيكون أكبر مراكز الشركة وأكثرها اتصالاً بالمراكز الأخرى في المنطقة. ويعزز بناء المرفق الجديد الذي سيُعرف باسم «DX3» التزام «إكوينيكس» بتوفير فرص رقمية في دبي والشرق الأوسط.

دبي مقراً لأكبر مركز بيانات لـ«إكوينيكس» في المنطقة باستثمارات 100 مليون دولار

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