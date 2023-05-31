دبي مقراً لأكبر مركز بيانات لـ«إكوينيكس» في المنطقة باستثمارات 100 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة إكوينيكس، وهي الشركة العالمية المتخصّصة في البنية التحتية الرقمية، عن خطتها المتمثّلة بافتتاح ثالث مركز بيانات IBX تابع لها في دبي، والذي سيضمّ لدى استكمال أعمال بنائه على مرحلتين 1800 خزانة تمتدّ على مساحة إجمالية تبلغ 120 ألف متر مربع، مما يجعله أكبر مركز بيانات إكوينيكس في المنطقة.

وقالت الشركة إنها ستستثمر ما يزيد عن 100 مليون دولار في مركز البيانات الجديد عند اكتمال بنائه والذي سيكون أكبر مراكز الشركة وأكثرها اتصالًا بالمراكز الأخرى في المنطقة.

ويعزز بناء المرفق الجديد الذي سيُعرف باسم DX3 التزام إكوينيكس بتوفير فرص رقمية في دبي والشرق الأوسط ودعمها، حيث تعتزم الشركة استثمار ما يزيد على 60 مليون دولار في المركز في المرحلة الأولى.

ويُشكّل مشروع دبي الذي يضم مركزي البيانات DX3 وDX1، مركز الاتصال الإقليمي في دولة الإمارات. وتعتزم إكوينيكس استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في مركز DX3.

ويضم مركز بيانات إكوينيكس الجديد أكبر وأقوى منظومات الروّاد في المجال الرقمي في المنطقة، بما في ذلك الشبكات والسحابة وتوزيع المحتوى والمؤسسات والخدمات المالية، وسيتخذ موقعاً استراتيجياً في مدينة دبي للإنتاج عند تقاطع أكثر الأسواق حيويةً في العالم.

وتسعى إمارة دبي التي تحتضن منظومات أعمال مزدهرة ومتنوعة لأن تصبح واحدة من أفضل خمسة مراكز في العالم في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والمالية والسياحة، وقد رسّخت مكانتها كإحدى وجهات الاستثمار المفضّلة في العالم التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويُتوقع أن يسجّل سوق إنشاء مراكز البيانات في الشرق الأوسط معدل نموّ سنوي مركّب نسبته 7.59% بين عامي 2022 و2028، وتعدّ دولة الإمارات من أبرز المساهمين في نموّ السعة حيث تسعى إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2032.

كما يُتوقع أن يوفّر توسّع إكوينيكس في الإمارات فرصاً عدة للمؤسسات التي تسعى لتحقيق النمو والابتكار في الدولة، وسيرسّخ مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.

وقال كامل الطويل، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكوينيكس: «تلتزم إكوينيكس بإرساء أسس مستقبل رقمي أكثر استدامة للجميع في مرحلة تشكّل فيها إحدى دعائم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

وسيساهم مركز DX3 في تسهيل الاتصال وتسريع التحول الرقمي في المنطقة، حيث سنواصل من جهتنا أداء دور مهم في تمكين الإمارات من إطلاق كامل إمكانياتها الرقمية ومنح المؤسسات في الشرق الأوسط منصة جديدة كلياً للتحول الرقمي والابتكار والنموّ».

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