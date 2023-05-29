المصدر: دبي - بشار باغ

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انطلقت الأعمال الإنشائية في برج جديد على شارع الشيخ زايد سيحتضن أعلى فندق في العالم بارتفاع يزيد على 600 متر، ضمن مشروع برج يضم مركز تسوق ووحدات سكنية بالإضافة إلى فندق في طوابقه العلوية والذي تشيده شركة عزيزي العقارية، وسيتم تدشينه في 2027، فيما تشهد منطقة مرسى دبي تقدماً متسارعاً في أعمال بناء أطول فندق في العالم، وهو عبارة عن برج فندقي بالكامل يحمل اسم «سيل» تطوره «ذا فيرست جروب» بارتفاع نحو 365 متراً.

وبذلك تحتكر دبي الأرقام القياسية لأطول وأعلى الفنادق في العالم، لتستكمل احتفاظها بسجل أطول الفنادق منذ 1999، الذي شهد افتتاح برج العرب بارتفاع 321 متراً، ليتصدّر بذلك حينها أطول الفنادق عالمياً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «البرج» سيكون ضمن أعلى الأبراج في العالم، حال موافقة الجهات المعنية حول الارتفاع الأقصى المسموح به وأن الارتفاع سيتجاوز بالتأكيد 600 متر كحد أقصى، مع السعي للحصول على ترخيص بأن يكون الارتفاع أكثر من 700 متر، ليكون حال الموافقة الرسمية، ثاني أطول مبنى في العالم، بعد برج خليفة.

ويضم البرج في الـ 30 طابقاً من الطوابق العلوية الأخيرة، فندقاً فائق الفخامة، بمعايير 7 نجوم، وسيكون بذلك أعلى فندق في العالم، وسيحطم العديد من الأرقام القياسية، بما يشمل أعلى جناح وأعلى صالة طعام وأعلى مقهى وأعلى برج مشاهدة في العالم، وسيتكون الفندق فقط من أجنحة فندقية بمساحات شاسعة، ولن يضم غرفاً فندقية تقليدية.

وتتسابق الشركات في دبي على تحطيم الأرقام القياسية التي تحتفظ بها الإمارة لأطول الفنادق في العالم منذ 1999، والذي شهد افتتاح برج العرب بارتفاع 321 متراً، وفي 2010، تم افتتاح «روز ريحان» بارتفاع 333 متراً، وفي 2018 احتل فندق «جيفورا»، تصنيف أطول برج بالعالم، بارتفاع 356 متراً، ليأتي بعده عالمياً فندق «جي دبليو مركيز»، بارتفاع 355 متراً والذي احتل المرتبة الأولى مع افتتاحه 2012 واستمر فيها حتى 2018.

دبي تحطم الأرقام القياسية لأعلى وأطول الفنادق

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