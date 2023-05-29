دبي تحطم الأرقام القياسية لأعلى وأطول الفنادق

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت الأعمال الانشائية في برج جديد على شارع الشيخ زايد سيحتضن أعلى فندق في العالم بارتفاع يزيد على 600 متر، ضمن مشروع برج يضم مركز تسوق ووحدات سكنية بالاضافة إلى فندق في طوابقه العلوية والذي تشيده شركة عزيزي العقارية، فيما تشهد منطقة مرسى دبي تقدماً متسارعاً في أعمال بناء أطول فندق في العالم، وهو عبارة عن برج فندقي بالكامل يحمل اسم «سيل» والذي تطوره «ذا فيرست جروب» بارتفاع نحو 365 متراً.

وبذلك تحتكر دبي الأرقام القياسية لأطول وأعلى الفنادق في العالم، لتستكمل بذلك احتفاظها بسجل أطول الفنادق منذ 1999، الذي شهد افتتاح برج العرب بارتفاع 321 متراً، ليتصدر بذلك حينها أطول الفنادق عالمياً.

وفي 2010، تم افتتاح «روز ريحان» من «روتانا»، بارتفاع 333 متراً، ليحتل بذلك المرتبة الأولى، وفي 2018 احتل فندق «جيفورا»، مع افتتاح أبوابه رسمياً، تصنيف أطول برج بالعالم، بارتفاع 356 متراً، ليأتي بعده في المرتبة الثانية عالمياً «جي دبليو ماركيز»، الذي يبلغ 355 متراً، الذي احتل المرتبة الأولى مع افتتاحه عام 2012، واستمر فيها حتى 2018.

وفيما تتواصل حالياً أعمال البناء في مشروع «سيل» الجديد، الذي سيحتل المرتبة الأولى كأطول فندق بالعالم، بارتفاع 365 متراً، تخطط شركة تطوير عقاري في دبي، لتطوير أعلى فندق في العالم، حيث كشف فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي» العقارية، أن الشركة ستبني في دبي أعلى فندق عالمياً ضمن مشروع «البرج»، الذي تطوره على شارع الشيخ زايد.

البرج

ولفت في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن «البرج» سيكون ضمن أعلى الأبراج في العالم، حال الحصول على موافقة الجهات المعنية حول الارتفاع الأقصى المسموح به، موضحاً أن الارتفاع سيتجاوز بالتأكيد 600 متر كحد أقصى، مع السعي للحصول على ترخيص بأن يكون الارتفاع أكثر من 700 متر، ليكون في حال الموافقة الرسمية عليه، ثاني أطول مبنى في العالم، بعد برج خليفة.

وتحتضن دبي أطول فندق في العالم ضمن بناء كامل، وهو فندق «جيفورا»، بارتفاع إلى 356 متراً، كما يتم حالياً بناء مشروع آخر، سيحتل المرتبة الأولى كأعلى فندق في العالم عن اكتمال أعمال بنائه، وهو برج «سيل»، الذي يبلغ ارتفاعه 365 متراً، أما أعلى فندق في العالم، فهو فندق «ريتز كارلتون- هونغ كونغ»، والذي يحتل الطوابق العلوية الأخيرة من برج مركز التجارة الدولي، الذي يبلغ ارتفاعه 484 متراً.

وأوضح أن البرج سيضم في 30 طابقاً من الطوابق العلوية الأخيرة، فندقاً فائق الفخامة، بمعايير سبع نجوم، وسيكون بذلك أعلى فندق في العالم، وسيحطم العديد من الأرقام القياسية، بما يشمل أعلى جناح وأعلى صالة طعام وأعلى مقهى وأعلى برج مشاهدة في العالم، وسيتكون فقط من أجنحة فندقية بمساحات شاسعة، ولن يضم غرفاً فندقية تقليدية.

ولفت عزيزي إلى أن البرج سيضم 3 أقسام، تشمل الفندق في جزئه العلوي، والوحدات السكنية في الجزء الأوسط، والتي تضم شققاً مفروشة ومخدمة، ومركز تسوق يمتد على 6 طوابق، بحيث يشكل مدينة عمودية متكاملة، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لأن تتميز جميع الوحدات السكنية والفندقية بمساحات واسعة، لذا، سيصل إجمالي الوحدات السكنية إلى ما يقارب 700 وحدة، أما الفندق فسيضم ما بين 200 لغاية 300 جناح.

وأشار إلى أن أعمال بناء الأوتاد، قد انتهت في موقع المشروع، متوقعاً اكتمال البرج بالكامل عام 2027، لافتاً إلى أن التكلفة التقديرية تتراوح بين 6 مليارات و8 مليارات درهم. وأوضح من جانب آخر، أن مرافق التبريد ستكون داخلية ضمن البرج، مع العديد من الميزات المستدامة الأخرى، ما يسهم في خفض تكلفة السكن للملاك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز