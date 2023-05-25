دبي تحتضن أول مبنى سكني يحمل علامة «بوجاتي» في العالم

المصدر: دبي ـ بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت دبي إطلاق أول مشروع عقاري في العالم يحمل علامة بوجاتي للسيارات الفارهة، وذلك بالتعاون مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري، ويحمل مشروع المبنى السكني الفاخر اسم «بوجاتي ريزيدنسز من بن غاطي» ويقع في منطقة الخليج التجاري.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على هامش الكشف عن تفاصيل المشروع في كوكاكولا ارينا، قال محمد بن غاطي الرئيسي التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية: «يتكون المبنى من 45 طابقاً تشمل 182 شقة سكنية فاخرة منها 11 شقة بنتهاوس تتيح لقاطنيها أصحاب سياراتهم إلى شققهم عبر مصاعد خاصة، حيث تم تصميم هذه الشقق لتوفير مساحات لصف السيارات داخلها». وهذه هي المرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي يتم فيها تطوير مبنى يحظى بمثل هذه الميزة.

ولفت بن غاطي إلى أن الجدول الزمني لإنجاز المشروع يصل إلى ما يتراوح بين 3 لغاية ثلاث سنوات ونصف، ستتجاوز كلفته الاستثمارية مليار دولار أي ما يعادل 3.67 مليارات درهم، وستبدأ أسعار الوحدات من 19.09 مليون درهم بما يحاكي تاريخ تأسيس شركة بوجاتي التي انطلقت عام 1909.

ويتكون المبنى من 45 طابقاً يصل ارتفاع كل طابق إلى 4.5 أمتار، وتتمتع الشقق بمساحات فسيحة ويضم معظمها برك سباحة خاصة وشرفات واسعة بإطلالات على معالم دبي الشهيرة. ويضم المبنى شقة ضخمة تمتد على الطوابق العلوية الثلاثة مع مسبح كبير خاص بها على سقف المبنى إلى جانب موقف أرضي خاص بها يشبه شكل صالة عرض يستوعب 20 سيارة.

ويأتي مشروع بوجاتي ريزيدنسز عقب إطلاق مشروع برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» بالتعاون مع علامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية «جاكوب آند كو»، وأوضح بن غاطي أن الشركة تواصل رصد الفرص والشراكات مع مجموعة من نخبة العلامات التجارية مع الحرص على عدم تكرار ذات الأفكار والابتعاد على المشاريع التقليدية وتقديم ميزات خاصة لكل مشروع تميزه عن غيره، مشيراً إلى وجود فرص لطرح المزيد من المشاريع مع علامات فاخرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد بن غاطي أن دبي توفر أفضل قيمة للعقار مقارنة بأبرز مدن العالم من حيث التكلفة والمساحة والجودة ويشمل ذلك كافة الفئات وفي مقدمتها العقارات الفاخرة، فمن الناحية الاستثمارية، تقدم سوق العقارات الفاخرة في دبي عوائد إيجارية تبدأ من 8 و9% وصولاً إلى أرقام مزدوجة، وهي عوائد يندر تحقيقها في الأسواق العالمية فهناك مدن بالكاد يصل فيها العائد الإيجاري السنوي فيها إلى 2 أو 3% بعد خصم الضرائب. كما تتيح دبي تحقيق نمو بنسب من خانتين في المكاسب الرأسمالية لقيمة العقار في فترة زمنية قصيرة نسبياً.

وأضاف: «نجاح دبي في التعامل مع الجائحة شكل عاملاً حاسماً في تحفيز توجه الأفراد من مختلف أنحاء العالم للإقامة الدائمة في دبي والاستقرار فيها مع العائلات والاستثمار وتأسيس الأعمال فيها، وكذلك إقامة مقرات إقليمية للشركات العالمية في الإمارة مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي المستدام بكافة القطاعات وفي مقدمتها العقار، وهناك هجرة كبيرة للثروات العالمية إلى دبي».

وتم استيحاء تصاميم المشروع من أجواء الريفييرا الفرنسية، وتتميز كل شقة بتصميم مختلف عن الأخرى، ويضم المبنى مرافق فخمة تشمل بركة سباحة بشاطئ رملي، ونادياً صحياً، و«سبا» إلى جانب مرافق خاصّة لتحضير الطعام بشكل محترف كالطهاة، والنادي الخاص للأعضاء، إضافة لمصعدين للسيارات من المنطقة المخصَّصة للركن إلى شقق البنتهاوس. كما تتوفر في المشروع باقة من الخدمات الراقية المتاحة للسكّان، منها على سبيل المثال السائق الخاص وخدمات الاستقبال والمساعَدة.

من جانبه قال ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي لـ«بوجاتي ريماك» إن الشركة تستقبل الكثير من العروض للتعاون في المجال العقاري من عدة مدن كميامي ولندن وغيرها، لكن لم يتم تحقيق تقدم فيها لعدة أسباب إما بسبب الموقع غير المناسب أو لعدم إيجاد الشريك المناسب للمشروع.

وأضاف: هذا أول مشروع عقاري نمضي فيه قدماً وندرك تماماً أن الموقع مثالي، فدبي هي وجهتنا الأولى لبناء أول مبنى سكني لـ«بوجاتي».

وأشار ريماك إلى أن لمسات بوجاتي في المشروع تشمل التصميم الخارجي والداخلي والجودة والاعتناء بالتفاصيل ودمج السيارات في صميم المشروع، مع مفروشات من «بوجاتي» مصممة خصيصاً للمشروع، كما عملت فرق تصميم سيارات بوجاتي في أعمال تصميم المشروع بما يعكس فلسفة ومسيرة الشركة في كافة تفاصيل المبنى الذي سينقل أجواء الريفييرا الفرنسي إلى قلب المركز التجاري لمدينة دبي من خلال المسبح الشاطئي المطل على أفق دبي وبرج خليفة، إضافة إلى ميزة رفع السيارة إلى كل شقة، وبالتالي فإن المشروع سيعكس بالفعل كل ما تمثله علامة بوجاتي لتمنح العميل شعوراً بأنه في القمة.

دبي تحتضن أول مبنى سكني يحمل علامة «بوغاتي» في العالم

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز