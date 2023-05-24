دبي تحتضن أول مبنى سكني يحمل علامة «بوغاتي» في العالم

المصدر: دبي - بشار باغ

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شهدت دبي إطلاق أول مشروع عقاري في العالم يحمل علامة بوغاتي للسيارات الفارهة، ويقع في منطقة الخليج التجاري، ويأتي بالتعاون بين صانع السيارات العالمي مع «بن غاطي للتطوير العقاري».

وفي تصريحات لـ«البيان» على هامش الكشف عن تفاصيل المشروع في كوكاكولا أرينا، قال محمد بن غاطي الرئيسي التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية: «يتكون المبنى من 45 طابقاً تشمل 182 شقة سكنية فاخرة منها 11 شقة بنتهاوس تتيح لقاطنيها اصطحاب سياراتهم إلى شققهم عبر مصاعد خاصة».

وأضاف بن غاطي: «تم تصميم هذه الشقق لتوفير مساحات لصف السيارات داخلها".. وهذه هي المرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي يتم فيها تطوير مبنى يحظى بمثل هذه الميزة».

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