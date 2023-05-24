المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «ميشلان» عن أن عدد المطاعم في دبي المدرجة في دليل «ميشلان 2023» ارتفع إلى ٩٠ مطعماً، ما يؤكد المكانة العالمية لدبي بوصفها عاصمة لفنون الطهي.

ومنح دليل «ميشلان» هذا العام عدة مطاعم في الإمارة «نجوم ميشلان»، حيث منح ثلاثة مطاعم نجمة واحدة، ومطعماً واحداً نجمتين، ومطعمين جديدين «نجمة ميشلان الخضراء»، كما منح 17 مطعماً تصنيف «بيب جورماند».

وكشفت «ميشلان» تشكيلتها الجديدة من المطاعم المدرجة في دليل «ميشلان دبي 2023» خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق أتلانتس ذا رويال، وقالت إن هناك 93 مطعماً في دبي تقدم 23 نوعاً مختلفاً من الطهي قد لفتت انتباه مراقبي ميشلان الشهيرين بسريتهم.

وقال غويندال بولينيك، المدير الدولي لأدلة «ميشلان»: «ليس لدينا أي شك في تميز دبي في فنون الطهي، فقد قامت هذه المدينة الخلابة بتأكيد جاذبيتها في فنون الطهي».

90 مطعماً في دبي بدليل «ميشلان» 2023

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