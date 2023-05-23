93 مطعماً في دبي بدليل "ميشلان" 2023

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كشفت شركة ميشلان عن أن عدد المطاعم في دبي المدرجة في دليل "ميشلان" 2023 ارتفع إلى 93 مطعماً فيما يؤكد المكانة العالمية لدبي كعاصمة لفنون الطهي.

ومنح دليل ميشلان هذا العام عدة مطاعم في الإمارة نجوم ميشلان، حيث منح ثلاثة مطاعم نجمة واحدة، ومطعماً واحداً نجمتين، ومطعمين جديدين نجمة ميشلان الخضراء، كما منح 17 مطعماً تصنيف بيب جورماند.

وكشفت ميشلان تشكيلتها الجديدة من المطاعم المدرجة في دليل ميشلان دبي 2023 خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق أتلانتس ذا رويال، وقالت إن هناك 93 مطعماً في دبي تقدم 23 نوعاً مختلفاً من الطهي لفتت انتباه مراقبي ميشلان الشهيرين بسريتهم.

قال غويندال بولينيك، المدير الدولي لأدلة ميشلان "ليس لدينا أي شك بتميز دبي في فنون الطهي، فقد قامت هذه المدينة الخلابة بتأكيد جاذبيتها في فنون الطهي"، وأضاف بقوله "الجميع يريد أن يكون جزءاً من حيوية دبي الفريدة من نوعها، بدءاً من السياح الدوليين والمحترفين العالميين وانتهاء بمحبي الطعام المحليين. إذ تحتفي دبي بابتكارات طهي عديدة ومتنوعة، من مطبخ البيرو إلى المطبخ الإماراتي، والمطبخ الفرنسي العصري والمطبخ البريطاني التقليدي إلى المطبخ الياباني العصري"، وأشار بقوله "نحن سعداء جداً بنمو دبي في فن الطهي على الصعيد الدولي".

وحاز مطعم تريسيند استوديو على نجمتي ميشلان بعد أن حصل على نجمته الأولى في العام الماضي، حيث تطورات أساليب الطهي فيه بشكل مستمر ورائع. كما نجح مطعم "إل ريستوراتي - نيكو روميتو" ومطعم "ستاي باي يانيك ألينو" في الاحتفاظ بنجمتيهما اللتين حازتا عليهما في عام 2022.

كما حصلت ثلاثة مطاعم جديدة على نجمة ميشلان واحدة، منها "آفاتارا" و"دينر باي هيستون بلومنتال" و"مونرايز".واحتفظت جميع المطاعم الحائزة على نجمة واحدة في تشكيلة 2022 بامتيازها لهذا العام

ومُنحت جائزة كبير الطهاة الشاب لأومكار والفي من مطعم آفاتارا. وقد وُلد أومكار في الهند، وهو كبير طهاة شاب موهوب جداً ويقود فريق يخلق أطباق هندية نباتية شهية.

دليل ميشلان دبي 2023 بنظرة سريعة:

- ثلاثة مطاعم مع نجمتين ميشلان

- 11 مطاعم مع نجمة ميشلان واحدة

- ثلاثة مطاعم مع نجمة ميشلان خضراء

- 17 مطاعم بتصنيف بيب جورماند

- 59 مطاعم مختارة في دليل ميشلان

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