بيع أغلى شقة في تاريخ سوق دبي العقاري بـ 420 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت عقارات دبي اليوم رقماً قياسياً بتسجيل صفقة بيع أغلى شقة بتاريخ السوق العقاري بالإمارة بقيمة 420 مليون درهم في مشروع جميرا مرسى العرب الفاخر الملاصق لفندق برج العرب، وتبلغ مساحة الشقة 24628 قدم مربع ليبلغ بذلك سعر القدم المربع 17000 درهماً، وتزيح هذه الصفقة شقة بلوغاري لايتهاوس التي بيع العام الجاري بـ 410 مليون درهم عن قائمة اغلى شقة تباع في دبي.

وتم بيع الشقة في مرسى العرب من قبل شركة الوساطة العقارية لوكسابيتات سوثبيز إنترناشيونال

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