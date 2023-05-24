منصور بن محمد مفتتحاً «إندكس» و«الفنادق»: زخم مستمر للفعاليات الكبرى

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، معرض ومؤتمر «إندكس 2023»، الملتقى الأبرز لقطاعي التصميم الداخلي والتجهيزات، الذي يشهد هذا العام حضور أبرز خبراء التصميم الداخلي ومطوري الفنادق وتجار التجزئة ومقاولي التجهيزات من قطاعات الفنادق والسكن والتجارة والتجزئة، بزيادة بنسبة 34 % في عدد الشركات العارضة عن نسخة العام الماضي.

كما افتتح سموه معرض الفنادق، الحدث الأبرز ضمن قطاع الضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر أعماله حتى 25 مايو الجاري، مستقطباً أكثر من 13 ألف شخص وما يزيد على 100 خبير في القطاع من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة المصممة لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الفنادق العصرية. وأثنى سموه على مستوى وحجم مشاركات الشركات الدولية، ما يؤكد مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لكبرى الفعاليات الدولية، وما يشهده الحدث من حضور دولي مميز.

وقال سموه في تدوينة على «تويتر»: «زخم المعارض والمؤتمرات مستمر في دبي، وسعيد بزيارة معرضيّ «إندكس» و«الفنادق» 2023 بمركز دبي التجاري العالمي.. 34 % زيادة في حجم مشاركات «معرض إندكس» مقارنة بنسخة العام الماضي، وأكثر من 400 عارض من داخل الدولة وخارجها يشاركون في «معرض الفنادق» بما يعكس مكانة دبي كمركز للفعاليات المتخصصة عالمياً».

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