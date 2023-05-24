منصور بن محمد: زخم مستمر للمعارض والمؤتمرات بدبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي معرض ومؤتمر «إندكس 2023»، الملتقى الأبرز لقطاعي التصميم الداخلي والتجهيزات، والذي يشهد هذا العام حضور أبرز خبراء التصميم الداخلي ومطوري الفنادق وتجار التجزئة ومقاولي التجهيزات من قطاعات الفنادق والسكن والتجارة والتجزئة، بزيادة بنسبة 34% في عدد الشركات العارضة عن نسخة العام الماضي.

كما افتتح سموه معرض الفنادق، الحدث الأبرز ضمن قطاع الضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر أعماله حتى الغد، مستقطباً أكثر من 13 ألف شخص وما يزيد على 100 خبير في القطاع من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة المصممة لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الفنادق العصرية.

زخم

وقال سموه في تدوين عبر حسابه على موقع «تويتر»: «افتتحت معرض الفنادق ومعرض إندكس في مركز دبي التجاري العالمي حيث يظهران التوسع الملحوظ في قطاع فعاليات الأعمال في دبي». وأضاف سموه: «زخم المعارض والمؤتمرات مستمر في دبي، وسعيد بزيارة المعرضين.

هناك 34% زيادة في حجم مشاركات (معرض إندكس) مقارنة بنسخة العام الماضي، وأكثر من 400 عارض من داخل الدولة وخارجها يشاركون في (معرض الفنادق) بما يعكس مكانة دبي كمركز للفعاليات المتخصصة عالمياً».

وتفقَّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته في معرض «إندكس 2023»، عدداً من أجنحة الشركات المحلية والعالمية المشاركة، حيث تعرف سموه على ما تقدمه من منتجات وابتكارات وما تقوم على تنفيذه من مشاريع ومبادرات مميزة، والتي تسهم في تشكيل أحدث التوجهات العصرية والتصاميم الداخلية والخارجية في عالم الديكور.

وأثنى سموه على مستوى وحجم مشاركات الشركات الدولية، ما يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي لكبرى الفعاليات الدولية، وما يشهده الحدث من حضور دولي مميز، ومن أبرز الدول المشاركة إيطاليا وتركيا والهند والبرتغال وكوريا وفرنسا، والتي تسلط جميعها خلال مشاركتها، الضوء على أحدث منتجاتها في مجالات المفروشات والديكورات والإضاءة وغيرها من المنتجات التي تعرض للمرة الأولى من خلال المعرض.

وتطرح نسخة هذا العام من «إندكس» مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطورات صناعة التصميم الداخلي والخارجي، منها تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوّر عالم الميتافيرس في مجال التصميم، وما تقدمه تلك التقنيات للمصممين من أدوات تسهم في تسهيل سير العمل وأتمتة المهام، وإحداث نقلة نوعية في مجال التصميم.

فنادق

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في معرض الفنادق، على ما يقدمه الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة للمتخصصين في القطاع وأصحاب الفنادق والمطورين والموردين، من فرصة لإقامة شراكات فاعلة ومتابعة الأفكار والرؤى الجديدة في قطاع الضيافة الذي يشهد نمواً وازدهاراً لافتين في دبي دولة الإمارات وكذلك على مستوى المنطقة.

كما استمع سموه خلال جولته في معرض الفنادق في دبي، إلى شرح حول مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة المصممة لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الفنادق العصرية، وما تقدمه الشركات من حلول مبتكرة خلال الحدث الذي يمثل منصة مثالية للتواصل مع قادة القطاع واكتساب المعارف، عبر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية متعددة.

ويحتضن معرض الفنادق سلسلة من الفعاليات والعروض التفاعلية، بما في ذلك معارض حية للمنتجات، وعروض تقديمية رئيسية يقدمها أكثر من 100 خبير في القطاع.

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