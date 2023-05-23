«ستاندرد آند بورز»: 3 % نمو اقتصاد دبي 2023

المصدر: دبي - البيان

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توقعت «ستاندرد آند بورز»، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي 2023 بنحو 3 %، وأن يستقر معدل النمو عند نحو 3 % في العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، كما توقعت أن تدعم الإصلاحات والبرامج الهيكلية والاجتماعية على مستوى الإمارات، النمو على المدى الطويل.

وتوقعت الوكالة العالمية أن ينخفض عبء الدين الحكومي لحكومة دبي إلى نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، نزولاً من أعلى مستوى دوري له عند 78% في عام 2020.

وأوضحت، أن نمو اقتصاد دبي المتنوع بشكل جيد نسبياً هذا العام، سيكون أكثر انعكاساً للنشاط الاقتصادي المنتظم في الإمارة، مقارنة بسنوات التعافي بعد الجائحة، لافتةً إلى أنه من المتوقع تواصل الزخم القوي في قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والخدمات المالية.

وتجسد أرقام الوكالة الخاصة بتقلص حجم ديون دبي، متانة الوضع المالي في دبي، ونجاح استراتيجية الحكومة في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة المالية، خاصة أنه تم تحقيق هذا الانجاز في الوقت الذي عززت فيه الحكومة إنفاقها على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. كما أن هذا الانخفاض يعاكس الاتجاه الدولي حيث تشهد ديون الحكومات في مختلف أنحاء العالم نمواً كبيراً يهدد خططها التنموية المستقبلية.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن دبي استقبلت 14.4 مليون زائر دولي في 2022، ما يضيق الفجوة مع 16.7 مليون زائر عام 2019، كما استمر الأداء القوي العام الحالي، حيث استقبلت 4.7 ملايين زائر دولي في الربع الأول، مقابل نحو 4.8 ملايين في الفترة نفسها من 2019، وبلغ متوسط إشغال الفنادق 81 % في الربع الأول من 2023، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، وهو مستوى مرتفع، بالنظر إلى زيادة المعروض من الغرف في السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى توسع قطاع العقارات بقوة في 2022، وارتفعت المعاملات العقارية السكنية 45 % من حيث الحجم، و77 % من حيث القيمة، إلى 528 مليار درهم، لافتةً إلى صمود الطلب أمام الضغوط الاقتصادية العالمية.

«ستاندرد أند بورز»: 3% نمو متوقع لاقتصاد دبي 2023

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