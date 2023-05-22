مؤسسات أبوظبي تحدد فرصاً استثمار في كوريا الجنوبية بملياري دولار

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال بيان مشترك اليوم الاثنين إن مؤسسات أبوظبي حددت فرصا استثمارية في كوريا الجنوبية بنحو ملياري دولار بعد أن اتفق الجانبان على توسيع العلاقات التجارية في يناير.

وكانت الإمارات قد بحثت خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى أبوظبي في يناير بالاستثمار في قطاعات تشمل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء في البيان الصادر عن بنك كوريا للتنمية وشركة مبادلة للاستثمار أنه "حتى الآن، ساعدت مؤسسات أبوظبي في تحديد فرص استثمارية محتملة في كوريا بما يقرب من ملياري دولار".

ولم يخض البيان في تفاصيل بشأن الاستثمارات المحتملة.

وتقوم الجهتان باستكشاف فرص الاستثمار منذ القمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز