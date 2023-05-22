49.2 % قفزة أرباح 48 شركة مدرجة في دبي

المصدر: دبي- محمد عباس

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قفزت أرباح 48 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، 49.2 % خلال الربع الأول إلى 18.5 مليار درهم مقابل 12.4 ملياراً في الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت أرباح 7 بنوك مدرجة 90.2% إلى 10.3 مليارات درهم في الربع الأول، مقابل 5.4 مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحصة 55.7% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني»، البنوك والشركات الأكثر ربحية في سوق دبي محققاً 6 مليارات درهم، مقابل أرباح 2.7 مليار درهم، بنمو 119.35% مقارنة بالربع الأول من 2022، تليه «إعمار العقارية» بصافي ربح 3.2 مليارات درهم مقارنة مع 2.24 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي بزيادة 43.2%، وحل «بنك المشرق» في المركز الثالث بصافي بلغ 1.6 مليار درهم، مقابل 612.18 مليون درهم في نفس الفترة من 2022، بزيادة 163%.

احتل بنك دبي الإسلامي المرتبة الرابعة ضمن قائمة البنوك والشركات المدرجة في سوق دبي الأعلى ربحية خلال الربع الأول بصافي ربح 1.5 مليار درهم مقارنة مع 1.34 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو11%، يليه «إعمار للتطوير» بأرباح 1.058 مليار درهم مقابل 1.05 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022 وبزيادة 0.76%.

18.5 ملياراً أرباح 48 شركة مدرجة في دبي بنمو 49.2 %

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